iX3 Neue Klasse porta al debutto nuova versione del logo Bmw

Il debutto della della Bmw iX3 Neue Klasse è stato accompagnato, come spiega brevemente l'azienda, da una versione aggiornata del suo stemma a forma di elica. Come si nota dalla immagine del frontale della iX3 la novità non sta nel caratteri del nome ma nella grafica che, perdendo delle linee di demarcazione, riprende concettualmente la versione del 1953. Nella nota dell'azienda si legge che anteriormente «il logo del marchio Bmw ridisegnato è incastonato sopra i reni nella rientranza del cofano«mentre in coda «lo spoiler crea un palcoscenico perfetto per il logo Bmw aggiornato». Più semplice e moderno, il logo - che compare sul frontale, in coda, al centro delle ruote e, nell'abitacolo, sul volante - ha perso uno degli anelli cromati, in particolare quello interno che nell'edizione precedente separa la sezione nera a 'ciambella' dalle quattro eliche blu e bianche. E sono soprattutto sparite le sottili linee ortogonali che al centro del logo dividono verticalemente e orizzontalmente le sezioni blu e bianche, con i colori che risultano ora a contatto diretto.

Modifiche quasi invisibili, che contribuiscono però a dare un look più moderno e 'semplice' alla identificazione dell'auto Resta dunque l'elica blu e bianca, che richiama il passato aeronautico della casa automobilistica, avvolta da un cerchio nero con le iniziali del produttore. Va ricordato che la storia della Bayerische Motoren Werke (cioè Bmw) inizia nel 1917 dalla modifica della ragione sociale dell'impresa di motori aeronautici Rapp Motorenwerke di Monaco di Baviera. Cambiava il nome, ma gli impianti tecnici, il capitale e il personale erano rimasti gli stessi. Quando la Bmw venne registrata nel luglio 1917, l'azienda non aveva ancora uno 'stemma' aziendale. Per un'azienda che aveva la Baviera nel nome era logico esprimere la sua identità geografica anche nel logo, così si decide di inserire nei quadranti ai colori dello Stato Libero di Baviera: bianco e azzurro.

La sequenza era inversa, se si guarda il logo Bmw come nell'araldica, cioè partendo da sinistra in alto in senso orario. Il motivo di questa scelta - spiegano alla Bmw Classic - è legato alla legge per la tutela dei marchi che allora proibiva di utilizzare gli stemmi degli Stati o altri emblemi nazionali in un marchio commerciale o in un logo. Questo emblema debuttò al Salone dell'auto di Berlino nel 1924.