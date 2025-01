Jacky Ickx al volante della Genesis X Gran Berlinetta Concept sullo spettacolare circuito di Mount Panorama

Jacky Ickx, vincitore della Bathurst 1000 nel 1977, è tornato sullo spettacolare circuito australiano di Mount Panorama compiendo alcuni giri con la Genesis X Gran Berlinetta Concept. Commentando il test sul Mount Panorama Ickx ha detto "E' passato un po' di tempo, come tutti i più grandi circuiti automobilistici del mondo - Monaco, Nürburgring o Spa - è cambiato a poco nel corso degli anni. Hanno inserito una chicane sul lungo rettilineo per rallentare le vetture, ma è ancora una pista straordinariamente impegnativa con un sacco di salite e discese"- "Essendo un veicolo elettrico, i miei giri con la Genesis GV60 Magma Concept sono stati molto diversi e molto più silenziosi rispetto alla Genesis X Gran Berlinetta, ma la coppia e la spinta che si ottengono da un moderno veicolo elettrico come quello... . La GV60 Magma Concept sembra molto lontana dalla Ford Falcon che ho guidato qui l'ultima volta, è molto più veloce.



Ickx, che ha compiuto 80 anni il giorno di Capodanno, ha iniziato a correre in moto nel 1960 prima di entrare nel mondo della Formula Uno nel 1967, vincendo otto Gran Premi e conquistando 25 podi. Ma i maggiori successi Ickx li ha ottenuti nelle gare di durata, vincendo l'estenuante 24 Ore di Le Mans per sei volte, e nel 1977 ha ottenuto la sua famosa vittoria alla Bathurst 1000 alla sua prima visita in pista, alternandosi al con l'australiano Allan Moffat sulla potente Ford Falcon XC V8 al qualeha donato il trofeo vinto in quell'occasione.

Genesis è un brand globale nel settore "automotive luxury" , e la gamma comprende i modelli G80, G70, GV60, GV70, e GV80, con questi il costrutore coreano punta al top nell'epoca delle elettriche, con doppia fonte di energia, e in particolare fuel cell e batteria EV .