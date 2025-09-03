Jaecoo 5, debutta in Italia il Suv compatto. Versioni termica ed elettrica, in attesa del Super Hybrid: listino da 27.500 euro

Omoda & Jaecoo annuncia l'arrivo sul mercato del suv compatto Jaecoo 5, disponibile in due motorizzazioni differenti, endotermica ed elettrica, con prezzi a partire da 27.500 euro. Con una lunghezza di 438 cm, Jaecoo 5 si posiziona tra il segmento B e C suv andando a completare la gamma Omoda & Jaecoo che comprende Jaecoo 7, Omoda 5 e Omoda 9, ma che entro l'anno si allargherà ulteriormente con l'arrivo di Omoda 7. La versione con motorizzazione endotermica monta il quattro cilindri 1.6 TGDi da 147 CV e 275 Nm, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT) e trazione anteriore. La versione Ev è spinta da un motore da 155 kW (211 CV) alimentato da una batteria da 60,9 kWh, con autonomia fino a 402 km combinato (Wltp). Jaecoo 5 è disponibile in due livelli di allestimento per ciascuna motorizzazione: Pure ed Exclusive.

La dotazione di serie di base comprende, tra gli altri, sistema infotainment con schermo da 13,2'', cruscotto digitale da 8,8'', compatibilità Apple CarPlay e Android Auto wireless, retrocamera, predisposizione gancio traino (1.250/750 kg frenato/non frenato), keyless entry ed engine start e 17 sistemi Adas, come i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il controllo adattivo della velocità, per una guida assistita di livello 2. L'allestimento Exclusive introduce, invece, una serie di contenuti premium, tra cui i fari full Led, gli interni in eco-pelle la plancia e pannelli porta con finitura soft-touch e pelle e il volante riscaldabile con corona in pelle. A bordo anche impianto audio Sony con 14 speaker, climatizzatore bi-zona, tetto panoramico fisso con tendina elettrica, telecamera 540°, portellone elettrico, presa Usb-c supplementare al posteriore, ricarica wireless per smartphone a 50 Watt, vetratura privacy.

Sulla Ev, sono inclusi anche connettività Ota, navigazione integrata, WiFi di bordo, App Omoda & Jaecoo dedicata e frunk anteriore. Con un design ispirato alla natura, basti osservare la calandra frontale verticale a effetto «cascata», Jaecoo 5 si distingue per un abitacolo spazioso ed accogliente ed una capienza del bagagliaio che può arrivare fino a 1.180 litri abbattendo i sedili posteriori. Tutte le versioni della Jaecoo 5 beneficiano di una garanzia di 7 anni o 150.000 km. Per i modelli elettrici, i componenti ad alta tensione sono coperti per 8 anni o 160.000 km.