Un primato di efficienza su strada per il Suv plug-in hybrid di Omoda & Jaecoo: Jaecoo 7 SHS-P ha conquistato il titolo Guinness World Records per il consumo di carburante più basso registrato da un SUV ibrido plug-in di serie nella National Three Peaks Challenge, il percorso britannico che unisce le vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles ai trasferimenti su strada tra una montagna e l'altra. Si tratta del primo Guinness World Records per il marchio nel Regno Unito.

Tra il 19 e il 20 settembre, la vettura — partita con il pieno e la batteria carica — ha coperto 469,5 miglia (circa 756 km) su strade aperte al traffico registrando una media di 68,7 miglia per gallone imperiale, pari a 4,11 l/100 km (oltre 24 km/litro, per un consumo complessivo di circa 31 litri di benzina). Il tentativo è stato verificato dall'automobile club britannico RAC, il risultato certificato da Guinness World Records e la distanza tracciata tramite la piattaforma di gestione flotte Webfleet di Bridgestone.

Tre nazioni, tre cime e condizioni meteo avverse La sfida, articolata in due giorni anziché nelle consuete 24 ore, ha previsto l'ascesa al Ben Nevis in Scozia (1.345 m), allo Scafell Pike in Inghilterra (978 m) e allo Yr Wyddfa/Snowdon in Galles (1.085 m), affrontate dal conduttore televisivo Ben Shephard insieme all'istruttore capo di Lost Earth Adventures, Cai Jarvis. Alla guida si sono alternati gli specialisti di record di consumo Kevin Booker e Sam Clarke, affrontando autostrade, strade extraurbane e tratti montani sotto pioggia battente e vento forte.

Per rispettare il protocollo della prova è stata utilizzata una Jaecoo 7 SHS-P di serie, priva di modifiche, con bocchettone del carburante e presa di ricarica sigillati prima della partenza sotto il controllo del RAC così da impedire rifornimenti o ricariche lungo il tragitto. Il Managing Director di JAECOO UK, Victor Zhang, ha sottolineato come il risultato dimostri l'efficienza del Super Hybrid System di quinta generazione fuori dal laboratorio, in condizioni d'uso reale e con meteo variabile.

Il test di Millbrook, i numeri nel Regno Unito e il listino italiano L'impresa segue il test condotto a fine giugno sulla pista UTAC Millbrook nel Regno Unito, dove sempre con Booker e Clarke al volante la Jaecoo 7 SHS-P aveva percorso in due giorni 828 miglia (circa 1.333 km) con un solo pieno e una sola ricarica (+11% rispetto al valore combinato WLTP), mentre nella stessa sessione OMODA 7 SHS-P aveva raggiunto 770 miglia (circa 1.239 km, circa il 10% oltre l'omologazione WLTP).

Sul fronte commerciale, i dati SMMT indicano che Jaecoo 7 — in vendita nel Regno Unito da gennaio 2025 — è stata l'auto nuova più venduta del mercato britannico a settembre (oltre 10.800 immatricolazioni) e a ottobre (3.412 unità), raggiungendo 42.885 immatricolazioni a fine ottobre (secondo modello più venduto del 2026 dietro la Ford Puma). In Italia il modello è proposto negli allestimenti Pure ed Exclusive a partire da 38.900 euro, con batteria da 18,3 kWh, oltre 90 km di autonomia in elettrico e oltre 1.200 km combinati nel ciclo WLTP.