Jaecoo 7 Super Hybrid: vince la sfida e attraversa l’Italia percorrendo oltre 1.400 km con un solo pieno

Da Lecce fino a Trento con un solo pieno. JAECOO 7 Super Hybrid ha recentemente dimostrato che attraversare l’Italia senza mai fermarsi per effettuare un rifornimento è possibile. Il SUV ibrido ha affrontato un test indipendente sulle strade italiane percorrendo oltre 1.400 km con un solo primo e senza mai fermarsi per effettuare un rabbocco. Un risultato non solo sbalorditivo, ma che ha addirittura superato di gran lunga l’autonomia dichiarata dal costruttore, di 1.200 km, toccando quota 1.413 km.

Partito da Lecce, in Puglia, il veicolo ha attraversato l’Italia da Sud a Nord, passando per diversi contesti urbani, extraurbani e autostradali, fino a raggiungere il Trentino, più precisamente il lago di Tenno in provincia di Trento. Il percorso, aperto al traffico e affrontato con uno stile di guida attento ma non esasperato, ha dimostrato le reali capacità della vettura in condizioni di utilizzo quotidiano.

Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dal test è l’autonomia in modalità completamente elettrica. Quest’ultima ha toccato i 132 km rispetto ai 91 dichiarati (+45%), a conferma dell’efficacia della batteria da 18,3 kWh e dell’ottimizzazione dei consumi. Anche con la batteria scarica, il consumo di carburante è stato di soli 4,68 l/100 km, un valore nettamente inferiore ai 6 l/100 km indicati nei dati di omologazione WLTP. Numeri che evidenziano la capacità del 7 Super Hybrid di coniugare prestazioni e risparmio energetico.

Il centro nevralgico del sistema ibrido è il motore DHE 1.5 TGDI di quinta generazione, che eroga 143 CV e 215 Nm di coppia, affiancato da un motore elettrico da 204 CV e 340 Nm. La potenza combinata supera i 340 Cv, valori che avvicinano il SUV a modelli con propulsori di cilindrata ben maggiore. Durante i test, la vettura ha affrontato senza difficoltà pendenze e tratti impegnativi, garantendo un’erogazione fluida e costante della potenza. Le accelerazioni risultano sempre brillanti, con uno scatto da 0 a 50 km/h in 3,8 secondi e una risposta pronta anche a velocità più elevate, rendendo i sorpassi sicuri e rapidi.

Un altro punto di forza del JAECOO 7 SHS è il comfort di guida. La modalità EV assicura un’esperienza di marcia silenziosa e priva di vibrazioni, ideale per il traffico cittadino. Il sistema di gestione intelligente della potenza regola l’erogazione in modo progressivo eliminando, così, i sussulti oltre a garantire una fluidità di guida che si traduce in un notevole piacere al volante.

Oltre alle performance, il test ha messo in evidenza l’efficienza complessiva del veicolo. Grazie alla combinazione di motore termico ed elettrico, l’ansia da ricarica viene drasticamente ridotta, mentre la capacità di viaggiare in modalità 100% elettrica, anche con batteria scarica, rappresenta un’ulteriore conferma della versatilità del sistema. Il consumo contenuto si traduce in una riduzione significativa dei costi di gestione, un aspetto sempre più rilevante per chi cerca una mobilità sostenibile senza rinunciare alla praticità.

Con questi risultati, JAECOO 7 Super Hybrid si conferma un modello di riferimento tra i SUV ibridi, capace di stabilire nuovi standard in termini di autonomia, efficienza e prestazioni. Il test italiano si aggiunge ai successi già ottenuti in precedenti prove svolte in Cina, Singapore, Indonesia, Thailandia, Brasile e Spagna, rafforzando ulteriormente la reputazione del brand. Il JAECOO 7 SHS rappresenta senza dubbio una scelta interessante e innovativa nel panorama dei SUV ibridi.