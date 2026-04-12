Jaecoo viaggia con il vento in poppa. Dopo la 5 SHS-H e la 7 SHS-H arriva la regina 8

FIRENZE - I marchi Omoda e Jaecoo sono giovanissimi e vivono in simbiosi la loro rapidissima ascesa che in meno di due anni li ha portati all’1,85% del mercato italiano con una crescita nei primi 3 mesi del 2026 del 337%. Una progressione che nei prossimi mesi sarà accompagnata dalla nuova Jaecoo 8 e dalle versioni SHS-H full hybrid delle Jaecoo 5 e 7, già note al pubblico italiano con altre forme di propulsione, con o senza spina. Accomunate da uno stile che si rifà dichiaratamente alla Land Rover – con la quale Chery ha un rapporto di collaborazione industriale – le Jaecoo 5 è lunga 4,38 metri e contro i 4,50 della 7, ma identico è il nuovo sistema di propulsione che vede al centro un 4 cilindri 1.5 a ciclo Miller da 143 cv con due motogeneratori elettrici da 150 kW e 60 kW integrati nella trasmissione e una batteria da 1,83 kWh con chimica NMC per una potenza di sistema di 224 cv.

Grazie alla massa inferiore, la più piccola 5 è più svelta in accelerazione (0-100 km/h in 7,9 s. invece di 8,9 s.) e leggermente più parca (5,3 litri/100 km invece di 5,5), in ogni caso la guida risulta fluida e piacevole e con il serbatoio da 50 litri l’autonomia dichiarata supera i 900 km. Due per entrambe gli allestimenti (Pure ed Exclusive): la Jaecoo 5 SHS-H parte da 28.900 euro e la 7 da 31.900, ma c’è uno scontro di 3.600 euro con la permuta e altri 1.500 in caso di rottamazione che portano le soglie rispettive a 23.800 e 26.800 euro. Al di sopra di questo duo dalla propulsione multiforme c’è ora la Jaecoo 8. Lunga 4,82 metri, ha un look più imponente ed aggressivo e diverso è anche lo stile dell’abitacolo a 7 posti, con sedili rivestiti in morbida nappa (anteriori elettrici, riscaldabili, ventilati e con massaggio), tetto e montanti coperti di microfibra nera e la plancia che, al posto del solito schermone centrale, vede due display da 12,3” racchiusi in un unico pannello ricurvo.

Un insieme appagante e curato che fa il paio con preziosismi tecnici, come gli ammortizzatori a controllo magnetico, e qualche distrazione, come la mancanza di qualsivoglia bocchetta o presa per i due strapuntini di terza fila o l’assenza delle levette per abbattere i sedili dal bagagliaio. Quest’ultimo ha una capacità che varia da 200 a ben 2.021 litri passando per i 738 litri quando si viaggia in 5. La dotazione di sistemi di assistenza alla guida è completa. Il sistema di propulsione ibrido plug-in eroga 428 cv ed è composto dal solito 4 cilindri da 143 cv, più due motogeneratori da 75 kW e 90 kW all’interno della trasmissione a 3 rapporti e un terzo da 175 kW dedicato alle ruote posteriori.

La Jaecoo 8 fa lo 0-100 km/h in 5,8 secondi ed è molto silenziosa a parte qualche fruscio in autostrada, ma è anche molto efficiente con un consumo medio dichiarato di 2,1 litri/100 km inoltre, grazie alla batteria da 34,6 kWh ricaricabile anche a 70 kW in corrente continua, ha un’autonomia in elettrico di 134 km che diventano oltre 1.100 con il serbatoio da 70 litri di benzina. Semplicissimo il listino: un unico allestimento full optional a 53.900 euro che scende fino a 47.400 in caso di permuta. Come su tutta la gamma, la garanzia è di 7 anni o 150.000 km.