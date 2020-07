Jaguar e Land Rover protagoniste al Waterfront Porto Cervo. Nuova Summer Lounge e tanti eventi in programma

PORTO CERVO - Anche per l'estate 2020, Jaguar Land Rover ritorna in Sardegna, nell'esclusivo scenario del Waterfront Costa Smeralda, sul molo vecchio di Porto Cervo. Un'oasi di relax studiata nel dettaglio dall'architetto Gio Pagani, che ospita brand di grande prestigio.

Per questa stagione, Jaguar Land Rover accoglie i suoi ospiti in una Summer Lounge completamente rinnovata rispetto allo scorso anno. "Un'area hospitality con wine bar e uno showroom dedicato all'iconica Nuova Defender - spiegano dalla casa automobilistica britannica - sono il cuore di una zona esclusiva ed elegante, che si articola anche in un privée esterno, dove si può ammirare la sportività e l'eleganza dell'ultima Jaguar F-Type e testare di persona i modelli della casa automobilistica".

Confermata anche la partnership con Frescobaldi che si occupa di intrattenere gli ospiti con originali drink nell'area bar, e Ethimo che cura gli arredi sofisticati e contemporanei dell'area esterna. Sarà possibile degustare i cocktail creati dalla Compagnia dei Caraibi e ispirati ai film di James Bond, per immergersi in un'atmosfera dove si incontrano eleganza e aurea cinematografica. L'esposizione di una Triumph Scrambler 007 edition prodotta dalla casa motociclistica inglese per il lancio del nuovo film di 007 "No Time to Die", si inserisce perfettamente nel contesto e completa una cornice da sogno.

Inoltre un ricco calendario di eventi e appuntamenti è stato studiato per animare la Lounge fino a settembre: tasting night, party a tema e dj set faranno da contorno ad uno spazio unico, in grado di regalare esperienze indimenticabili in questa estate tutta "Made in Italy".