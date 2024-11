Jaguar, ecco la nuova identità visiva in attesa di un concept che debutterà a Miami il 2 dicembre

Jaguar presenterà il prossimo 2 dicembre al Miami Art Week il Design Vision Concept che inaugura la nuova era del marchio, secondo la strategia Reimagine, e porterà al debutto anche la nuova identità visiva basata su segni, immagini e colori che sottolineano la sua svolta epocale e il ritorno ad uno status di brand di lusso contemporaneo, che produce solo auto elettriche.

In attesa di questo concept, che anticipa una GT 4 posti già in fase di collaudo da presentare entro la fine del 2025, la casa britannica ha fatto vedere quali saranno i simboli che la contraddistingueranno. Oltre al cosiddetto “leaper” con il tradizionale giaguaro che salta su uno sfondo di strisce orizzontali parallele, ci sono il nuovo lettering che contraddistingue il cosiddetto “device mark” ed un inedito “monogram” che in cerchio racchiude una ‘J’ e una ‘R’ stilizzate creando una perfetta simmetria visiva.

Jaguar inoltre punta ad un’immagine fatta di colori vividi come il rosso, il blu, l’arancio e il rosa e ad associarsi ad artisti che condividono con il marchio inglese il carattere e la voglia di creare ed osare, senza paura. Il mantra scelto è una frase del fondatore Sir Peter Lyons («Le Jaguar non devono essere la copia di nulla») con l’obiettivo di ritrovare uno slancio che negli ultimi decenni si è un po’ appannato seguendo una strategia fatta da una gamma ampia, con prodotti destinati ad una fascia premium, ma non di lusso.

Per la nuova generazione di modelli si parla invece di un prezzo di partenza che va dalle 100mila sterline (120mila euro) in su. Alla già citata GT, che sarà basata sull’inedita piattaforma denominata JEA (Jaguar Electrified Architecture) e sarà costruita a Solihull, dovrebbero seguire un SUV ed un coupé. Nel frattempo, è stata fermata la produzione di tutti i modelli per concentrare interamente le energie sulla nuova strategia Reimagine annunciata nel 2021. JLR prevede di investire 15 miliardi di sterline in 5 anni per questo rilancio.