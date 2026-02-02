Jaguar GT a quattro porte inizia gli ultimi test invernali a -40°C. Con oltre 1.000 cv sarà il Giaguaro più potente mai realizzato

I prototipi della nuova Jaguar GT a quattro porte elettrica hanno avviato l'ultima fase dei test invernali, affrontando temperature estreme fino a meno 40 °C nel Circolo Polare Artico, prima del debutto mondiale in programma entro la fine dell'anno. Con un calendario di valutazione ideato per portare ogni sistema al limite, i 150 prototipi hanno percorso centinaia di migliaia di chilometri tra autostrade desertiche, laghi ghiacciati e ambienti virtuali avanzati. Sui laghi ghiacciati della Svezia, i tecnici Jaguar hanno potuto perfezionare le caratteristiche distintive delle modalità di guida della GT a quattro porte, garantendo risposte immediate e un elevato comfort.

Con oltre 1.000 cv, la nuova Gran Turismo di lusso sarà la Jaguar stradale più potente mai realizzata grazie all'avanzata tecnologia tri-motore elettrica a trazione integrale con Intelligent Torque Vectoring, in grado di distribuire la potenza dove necessaria, in modo più rapido e preciso rispetto al passato. In questa fase di test invernali, gli ingegneri sfrutteranno le temperature estreme per validare l'avanzata tecnologia ThermAssist di Jaguar, un sistema di gestione termica di bordo che riduce il consumo energetico per il riscaldamento fino al 40% e consente di recuperare calore per riscaldare il sistema di propulsione o l'abitacolo anche con temperature ambientali fino a meno 10 °C, ottimizzando al contempo l'autonomia.