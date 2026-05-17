Jaguar GT Type01, a Montecarlo da passeggero sulla nuova elettrica da oltre 1.000 Cv di potenza

MONTECARLO – Molto Jaguar e un po' anche Spirit of Ecstasy. Anche solo da passeggero, il prototipo della Gt Type 01 (lo zero sta per le emissioni mentre l'uno indica l'inizio di una nuova era) impressiona. La carrozzeria è ancora camuffata e gli interni non si possono fotografare, ma l'ambiente è ovattato e si intuisce lussuoso sotto le “imbottiture” che nascondono un piccolo schermo centrale inserito nella parte bassa della consolle, ma non il cruscotto digitale dall'ampia diagonale (peraltro necessariamente spento) dietro il volante, attraverso il quale si potranno comandare molte funzioni.

La Jaguar Gt Type 01 da oltre 1.000 Cv e circa 1.300 Nm è una 2+2 posti: quelli dietro sono apparentemente più accessibili rispetto ad altri modelli simili. Non solo per il rivestimento geometrico colorato, la Gran Turismo britannica è imponente sulla strada: misura attorno ai 5,2 metri di lunghezza, con un cofano molto pronunciato e un posteriore senza lunotto. Anche se a bordo ancora non lo si può ancora apprezzare, l'abitacolo è illuminato da un ampio tetto panoramico fisso, per il momento coperto dal camouflage.

Le prestazioni sono inevitabilmente da brivido e l'ingegnere che è al volante (il cronista de Il Messaggero è “solo” passeggero) spiega che nello sviluppo non sono state cercate le prestazioni estreme, bensì la fluidità e lo stile di guida Jaguar. La velocità massima è comunque ragguardevole e raggiunge i 250 orari, mentre lo spunto da 0 a 100 km/h avviene in circa 3'': «È un'elettrica – ricorda – e quindi avremmo potuto anche conferirle un'impostazione differente, ma per noi era importante trasferire la consapevolezza che anche accelerando a velocità sostenute ce n'è ancora».

In una delle tortuose strade sopra il Principato né dà una dimostrazione: spinge e il passeggero viene spinto all'indietro. E poi spinge ancora e lo stesso passeggero cerca appigli che ancora non ci sono: quei 3 secondi sembrano incredibilmente brevi. La frenata, malgrado il peso (non meno di 2,7 tonnellate), è incredibilmente morbida. Dalla scuderia impegnata e molto vincente in Formula E, il costruttore ha mutuato la conoscenza per il software di controllo della trazione integrale e gli inverter a commutazione rapida alimentati da carburo di silicio. «Anche la frenata rigenerativa, l'autonomia e la capacità di ricarica rapida della Type 01 beneficiano della tecnologia sviluppata in pista», informa una nota.

La percorrenza stimata è di 700 chilometri grazie alla batteria da 120 kWh. Sviluppata su un'architettura a 850 Volt, ha una potenza di ricarica da 350 kWh. La Jaguar Gt Type 01 ha tre motori: uno davanti e due dietro, il che contribuisce a spiegare perché sia così stabile su strada. La versione di serie verrà presentata entro la fine dell'anno e la commercializzazione comincerà nel 2027. Le anticipazioni sul prezzo non sono meno sorprendenti: l'equivalente di circa 150.000 euro, verosimilmente Iva esclusa.