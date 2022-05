Jaguar, in “viaggio” con Alexa anche su XE E XF. Interazione vocale per funzioni di sistema Pivi Pro

MILANO - Si viaggia in “compagnia” di Alexa anche su Jaguar XE e XF. Come su tutti gli altri modelli della gamma, anche i due modelli della casa britannica sono ora equipaggiate con Amazon Alexa, che porterà la familiare praticità del dispositivo all’interno delle vetture e offrirà una naturale interazione vocale con alcune funzionalità del sistema Pivi Pro, compresa la navigazione, la riproduzione multimediale, la riproduzione di podcast e audiolibri, le telefonate e l’integrazione con gli smart device compatibili. Richieste come "Alexa portami a casa" o "Alexa riproduci la mia playlist" potranno essere eseguite vocalmente.

Inoltre, attraverso una semplice richiesta, Alexa consentirà ai clienti di poter controllare le ultime notizie e il meteo, gestire la propria agenda o la lista degli acquisti da effettuare. Attraverso l’esperienza vocale di Alexa i clienti potranno gestire le funzioni più utilizzate senza togliere le mani dal volante e gli occhi dalla strada. Gli attuali proprietari di modelli XE e XF con Pivi Pro sono tra i 55.000 clienti Jaguar ai quali è stata offerta la possibilità di avere Alexa a bordo della propria auto, che è disponibile tramite un aggiornamento SOTA (Software Over The Air)5. Sia XE che XF offrono poi una vasta gamma di tecnologie intelligenti supplementari e, integrata nel sistema Pivi Pro, i passeggeri di XE e XF troveranno a breve, a bordo, la nuova navigazione con what3words (a seconda del mercato).