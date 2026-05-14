Jaguar, la prima GT di lusso della nuova era si chiamerà Type 01. Debutto “mascherato” all'E-Prix di Monaco

Jaguar ha svelato il nome della nuova GT di lusso a quattro porte che inaugurerà la nuova fase del marchio britannico. Si chiamerà Type 01 e rappresenterà il primo modello della nuova generazione elettrica del brand. La denominazione scelta richiama la tradizione storica Jaguar attraverso il termine 'Type', già utilizzato in passato su modelli come C-Type, E-Type e F-Type, mentre lo 0 identifica la propulsione completamente elettrica a zero emissioni e l'1 sottolinea il ruolo di primo modello di una nuova era per il marchio. La nuova Type 01 sarà una GT elettrica ad alte prestazioni progettata, sviluppata e costruita nel Regno Unito e rappresenterà l'interpretazione più avanzata della nuova filosofia stilistica Jaguar denominata Exuberant Modernism.

Secondo le prime informazioni diffuse dal marchio, il modello adotterà una nuova architettura con carrozzeria specifica e una configurazione tecnica a tre motori elettrici capace di sviluppare oltre 1.000 CV e più di 1.300 Nm di coppia. Jaguar ha sottolineato come la nuova vettura sia stata sviluppata per distinguersi non soltanto sul piano del design, ma anche per il carattere di guida. «Abbiamo reimmaginato Jaguar per una nuova era, traendo ispirazione da ciò che è venuto prima - ha dichiarato Rawdon Glover, managing director di Jaguar- e la Type 01 rappresenta un completo reset del brand e inaugura un nuovo capitolo». I primi prototipi della Jaguar Type 01 faranno la loro apparizione pubblica durante il weekend del Monaco E-Prix di Formula E, dove saranno visibili con una speciale livrea camouflage. Il debutto ufficiale del modello è previsto nel corso dell'anno.