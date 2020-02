Jaguar Land Rover, principe Carlo inaugura a Coventry centro R&D. Esposto futuro della mobilità secondo JLR

COVENTRY - È stato inaugurato dal principe Carlo uno dei più grandi impianti d’Europa per la ricerca e lo sviluppo del settore automobilistico: il «National Automotive Innovation Centre» che sorge presso l’Università di Warwick, a Coventry, con il compito di affrontare le maggiori sfide della mobilità. Nella struttura - costata 150 milioni di sterline e posta al centro dell’ecosistema delle Midlands, un polo per la crescita economica e per un futuro a Destinazione Zero - Jaguar Land Rover, Tata Motors e WMG, Università di Warwick, hanno esposto al principe i loro progetti sulla futura mobilità sostenibile, compresi gli ultimi modelli dei loro veicoli autonomi ed a propulsione elettrica, dalla Formula Student al Warwick Moto Concept, dalla nuova ed economica Nexon EV di Tata Motors agli ultimi prototipi di JLR. In particolare Jaguar Land Rover ha esposto il suo più recente veicolo sperimentale autonomo, un ulteriore passo verso la mission ‘Destinazione Zerò, con cui il gruppo punta ad un futuro ad emissioni zero, zero incidenti e zero traffico.