Jaguar Type 01, un lancio “speciale” a New York in ottobre per la GT elettrica da 1.000 cv. Debutto commerciale nel 2027

Nel corso del recente investor day, JLR ha tracciato la roadmap delle prossime novità Range Rover, Defender e Discovery (oltre alla nuova Freelander made in China) ma ha anche confermato che la nuova Jaguar GT elettrica da 1.000 Cv verrà lanciata a New York in ottobre. Leonard Hoornik, chief commercial officer di JLR, ha precisato ai partecipanti che l'auto verra «lanciata... in un modo davvero speciale» nella Grande Mela, confermando così dopo il reveal del concept a Miami nel 2025 che l'azienda indo-britannica considera gli Stati Uniti un mercato chiave per il rilancio del marchio.

Nell'occasione è stato anche svelata l'esatta denominazione che sarà Type 01, riprendendo la storica tradizione del nome Type usato la prima volta nel 1951 per la C-Type vincitrice a Le Mans in quell'anno. La cifra 01 - è stato spiegato agli investitori - ha un duplice signficato, in quanto composta dallo zero, prerogativa dei suo sistema propulsivo privo di emissioni, e dal numero uno, che «indica il suo status di prima Jaguar di una nuova era». Oggetto di infinite discussioni sul design e sul legame con l'altrettanto criticato rebranding della marca, la Jaguar Type 01 - dopo il reveal della versione definitiva in ottobre - arriverà sul mercato nella prima metà del 2027. Ciò porrà fine, hanno sottolineato i media britannici, a una 'paus di circa 18 mesi nella produzione di automobili Jaguar.