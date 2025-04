La Jeep Avenger full electric in dotazione all’Arma dei Carabinieri

Nel cuore di Roma, in Piazza San Lorenzo in Lucina, si è svolta la cerimonia simbolica per la consegna della prima Jeep Avenger full electric destinata all’Arma dei Carabinieri. Si tratta della prima unità di una fornitura complessiva di 176 esemplari, che saranno progressivamente assegnati alle Stazioni dell’Arma distribuite su tutto il territorio nazionale.

Alla cerimonia erano presenti Antonella Bruno, Responsabile di Stellantis Italia, e il Generale di Corpo d’Armata Andrea Taurelli Salimbeni, Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, a testimonianza di un progetto condiviso che unisce mobilità sostenibile e sicurezza pubblica.

Le nuove Avenger full electric saranno impiegate per il servizio ordinario di pattugliamento, con un’attenzione particolare alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali. Le prime 46 unità saranno operative a breve nelle principali caserme di Roma, in vista degli impegni legati al Giubileo della Chiesa Cattolica 2025. I successivi 130 veicoli verranno distribuiti nei centri urbani ad alto tasso di traffico e soggetti a regolamentazioni più severe in tema di emissioni.

La Jeep Avenger scelta per l’Arma dei Carabinieri rappresenta un perfetto equilibrio tra sostenibilità e prestazioni. È equipaggiata con un motore elettrico da 400 Volt capace di erogare 156 CV (115 kW) e una coppia massima di 260 Nm. L’autonomia dichiarata è di 400 km secondo il ciclo WLTP, che può estendersi fino a 550 km in ambito extraurbano.

Compatta ma agile, la Avenger misura 4,08 metri di lunghezza e garantisce un’ottima manovrabilità grazie a un raggio di sterzata di 10,5 metri. Il SUV è dotato di sistemi avanzati per la guida su terreni difficili, come il Select Terrain e l’Hill Descent Control, rendendolo perfettamente adatto anche a scenari operativi complessi. Il modello ha riscosso grande successo anche tra i clienti privati, posizionandosi come il B-SUV più venduto in Italia, sia nella versione termica che elettrica.

L’adozione della Jeep Avenger da parte dei Carabinieri consolida una collaborazione storica con i Marchi del Gruppo Stellantis. Un sodalizio che, nel tempo, ha visto protagonisti leggendari modelli italiani come le Alfa Romeo 75 e Giulia, ma anche la prima generazione di Fiat Tipo e Uno.