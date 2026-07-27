Jeep, Avenger sempre in vetta: più qualità negli interni e viene introdotto un inedito 1.2 abbinato al cambio manuale

La Jeep Avenger non aveva bisogno di reinventarsi. Doveva fare una cosa più difficile: crescere senza perdere carattere. Il Model Year 2026 nasce così, come un’evoluzione calibrata della B-Suv che ha riportato il marchio al centro del mercato europeo. Compatta, urbana, facile da guidare, ma con un’identità più marcata di molte concorrenti, Avenger è diventata in pochi anni il modello simbolo della nuova Jeep europea. Ora cambia nei dettagli, migliora dove serviva e rafforza il legame con una storia che nel 2026 taglia il traguardo degli 85 anni.

Il primo contatto, sulle strade intorno a Francoforte, conferma l’impostazione di sempre: dimensioni gestibili, guida alta, comandi leggeri, buona visibilità e un assetto capace di assorbire senza perdere compattezza. La e-Hybrid è la versione più naturale per l’uso quotidiano. Il tre cilindri lavora con discrezione, il cambio automatico doppia frizione è fluido, il supporto elettrico rende più morbide le partenze e aiuta nei passaggi a bassa velocità. È una guida semplice, pulita, poco affaticante.

Non cerca effetti speciali, ma convince per equilibrio. Lo stile guadagna presenza senza diventare aggressivo. I nuovi paraurti rendono il frontale più moderno, la calandra illuminata a sette feritoie introduce una firma luminosa più riconoscibile, i fari Matrix Led portano tecnologia da segmento superiore e i cerchi ridisegnati, con il profilo della storica Willys sui coprimozzo, aggiungono un richiamo discreto all’heritage Jeep. Anche la serie speciale 85th Anniversary lavora su questo registro: celebra la storia del marchio senza trasformare Avenger in un esercizio nostalgico. Il salto più evidente è nell’abitacolo.

Qui Jeep è intervenuta con decisione su materiali, rivestimenti e superfici di contatto. La plancia appare più curata, i pannelli porta più piacevoli, i sedili meglio rifiniti. Non cambia la filosofia pratica del modello, ma cambia la percezione complessiva: Avenger sembra più adulta, più solida, più vicina alle aspettative di un cliente europeo che chiede compattezza ma non vuole rinunciare alla qualità. Sulla 4xe, il comando Selec-Terrain con finitura rossa e gommata aggiunge un dettaglio funzionale e coerente con il carattere del marchio.

La novità tecnica più importante riguarda il motore d’ingresso. Il precedente 1.2 PureTech con distribuzione a cinghia in bagno d’olio lascia il posto a un nuovo tre cilindri turbo da 101 cavalli, con ciclo Miller, turbocompressore a geometria variabile e distribuzione a catena. È una scelta significativa, perché interviene su uno dei temi più sensibili per il pubblico: l’affidabilità nel tempo.

Il nuovo benzina, abbinato al cambio manuale e alla trazione anteriore, diventa così la porta d’accesso a una gamma che continua a proporre anche e-Hybrid, 4xe ed elettrica. La 4xe resta il punto più identitario dell’offerta. In un segmento dove la trazione integrale è sempre più rara, Avenger continua a proporre una vera alternativa a quattro ruote motrici. Il dato lo racconta meglio di molti slogan: in Europa il 13% dei clienti sceglie la 4xe, mentre tra le B-Suv la media delle versioni integrali si ferma intorno al 4%. Significa che una parte del pubblico riconosce ancora valore a una capacità reale, non soltanto evocata dal design. Avenger, in questo senso, non è solo una compatta rialzata: è una Jeep in scala europea. Il 2026 apre anche una fase più ampia per il marchio. Fabio Catone, Head of Jeep Brand Enlarged Europe, ha spiegato che entro il 2030 la gamma passerà da due a sei modelli, coprendo i segmenti B, C e D-Suv.

La strategia sarà multi-energy, con soluzioni diverse per mercati diversi, ma con il Dna off-road al centro e varianti 4x4 o 4xe nei punti strategici dell’offerta. Anche il futuro D-Suv sviluppato con Dongfeng, ha sottolineato Catone, sarà concepito e disegnato in casa Jeep, inclusa Torino, con interventi ingegneristici proprietari per restare fedele ai valori del brand. I prezzi di Avenger partono da 25.700 euro per il nuovo benzina, da 27.700 euro per la e-Hybrid e da 32.700 euro per la 4xe. L’elettrica, con batteria da 54 kWh e autonomia dichiarata fino a 400 chilometri, completa una famiglia ormai matura. La nuova Avenger non cerca di essere tutto per tutti: sceglie invece di essere più precisa, più curata, più consapevole. Ed è proprio questa misura, oggi, a renderla una delle proposte più interessanti tra le B-Suv europee.