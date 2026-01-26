Jeep Compass: ibrida, plug-in o 100% elettrica: una gamma completa che soddisfa tutti i gusti

Una volta completata la fase di lancio, la nuova Jeep Compass sarà disponibile con tre motorizzazioni diverse: alla base della gamma si colloca la e-Hybrid da 145 cv; un gradino più su la e-hybrid plug-in da 195 cv, mentre al top si posizionano le versioni completamente elettriche: una con un solo propulsore caricato a elettroni, la sola trazione anteriore e potenza di 157 cv; l’altra con due motori, potenza complessiva di 375 cv, trazione integrale e autonomia fino a 650 chilometri.

Nella fase iniziale, ovvero da gennaio 2026, è disponibile l’entry level mild-hybrid da 145 cv, motorizzata con un 3 cilindri 1.2 turbo benzina accoppiato a un’unità elettrica integrata nel cambio a doppia frizione 6 rapporti e batteria agli ioni di litio. Così motorizzata, la nuova Compass consente di percorrere anche brevi tratti in elettrico, ma la componente caricata a batteria serve essenzialmente per affiancare il motore benzina nei momenti di maggiore richiesta. Già sperimentato su altri modelli della galassia Stellantis, il sistema viene definito dalla Casa come un “mild hybrid a 48 Volt”. Una stranezza, visto che l’auto si muove anche con la sola spinta elettrica, e potrebbe quindi definirsi “full hybrid”. Definizioni a parte, vale la pena ricordare che così motorizzata l’auto assicura consumi contenuti (17 km/litro), autonomia di oltre 650 km e un apprezzabile contenimento delle emissioni nocive.

Meglio ancora, in materia di abbattimento dei consumi e delle emissioni, farà sicuramente la versione full hybrid, con motore 1.6 benzina, cambio doppia frizione a 7 marce e batteria da 19 kWh, che però sarà disponibile soltanto tra qualche mese. La nuova Compass sarà poi disponibile anche nella variante full electric da 213 cv, con batteria da 74 kWh, per un’autonomia dichiarata, nel ciclo Wltp, fino a 500 km e dispositivi d’avanguardia come la frenata con One-pedal. Quanto alla trazione integrale, per ora è prevista solo sull’elettrica top di gamma con potenza di 375 cv e autonomia di 650 km, che arriverà nel corso dell’anno assieme alla variante da 231 cv con la sola trazione anteriore, batteria da 92 kWh e più di 700 km di autonomia.

Motorizzazioni a parte, la guida della nuova Compass si fa apprezzare per alcuni dettagli come la comoda rotella sul tunnel centrale dedicata al cambio automatico, la completa dotazione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), in grado di assicurare guida autonoma di livello 2, e la strumentazione adeguata all’avanzamento tecnologico. Tra le dotazioni spicca una chicca come l’head-up display a colori, che integra il “lavoro” del maxi touchscreen da 16 pollici con aggiornamenti OTA (over-the-air), la connettività Android e Apple e la ricarica wireless per gli smartphone.