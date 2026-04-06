Jeep Compass rafforza l'offerta: aggiunge alla gamma gli allestimenti Business e Summit

Jeep rafforza l'offerta della nuova Jeep Compass con l'apertura degli ordini per gli allestimenti Business e Summit, le due versioni pensate per rispondere a esigenze differenti ma accomunate da elevati contenuti tecnologici e di comfort. Progettata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma Stla Medium, la nuova Compass rappresenta un'evoluzione del modello più recente di casa Jeep, che ha superato i 2,5 milioni di unità vendute a livello globale. Il Suv si è posto l'obiettivo di rappresentare come uno dei pilastri del marchio, combinando design distintivo, capacità off-road e soluzioni di elettrificazione.

L'allestimento Business, derivato dalla versione Altitude, si rivolge in particolare a professionisti e flotte, con un focus su sicurezza e praticità. Tra i principali contenuti figurano sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui cruise control adattivo predittivo, assistenza al cambio corsia, telecamera a 360 gradi e ricarica wireless, pensati per rendere più agevole l'utilizzo quotidiano e le lunghe percorrenze. Al vertice della gamma si posiziona invece l'allestimento Summit, che punta su un'impronta più premium.

La dotazione comprende cerchi in lega fino a 20 pollici, fari Led Matrix, dettagli estetici pensati appositamente come la griglia illuminata e finiture curate negli interni, con sedili e volante riscaldati, illuminazione ambientale personalizzabile e regolazioni elettriche per il sedile guida. Con l'introduzione di queste versioni, la gamma Compass si articola su una proposta completa che include motorizzazioni e-Hybrid, plug-in hybrid e 100% elettriche, con potenze fino a 375 CV e autonomie che possono raggiungere i 650 km.