Jeep alla festa per i 115 anni di Harley Davidson a Praga

PRAGA - Auto e moto sono mondi vicini ma profondamente diversi. A volte lontani. Ci sono motociclisti che non posseggono una macchina e automobilisti che non sanno stare in equilibrio su due ruote. Ma c’è un’eccezione. Riguarda due storici marchi americani, Jeep e Harley Davidson, accomunati da valori forti, come il senso di appartenenza, la passione, l’ansia di libertà, la voglia di viaggiare per il puro piacere di farlo, magari senza nemmeno fissare una meta. Facile incontrarli sulle strade del Coast to Coast, laggiù negli States, tra Atlantico e Pacifico. Ma da qualche tempo ormai non mancano occasioni anche in Europa, con raduni dedicati sia a jeepers che ad harleysti. Sono eventi caratterizzati da atmosfere molto country, in cui la musica si alterna al rombo dei motori, la birra scorre a fiumi e il cibo abbonda, ma nulla sovrasta la passione per auto e moto.

L’evento dell’anno 2018 per Harley Davidson, che festeggia il 115° dalla fondazione, si celebra dal 5 all’8 luglio a Praga, Repubblica Ceca. Qui Jeep ha deciso di non mancare, per cogliere un’occasione utile a far conoscere la sua gamma a una platea potenzialmente molto vicina al proprio brand. A sottolineare il “comune sentire” degli utenti dei due marchi è stato lanciato addirittura Custom Cousins, nuovo contest dedicato alla personalizzazione, passione maniacale per molti clienti dei due marchi. Sviluppata sui canali social di J.O.G e H.O.G, l’iniziativa ha visto le due community impegnate, alla vigilia dell’incontro a Praga, nel presentare le proprie candidature e nel votare le migliori customizzazioni dell’icona Wrangler, forse la Jeep più vicina allo “spirito” Harley. Il contest ha incoronato tre esemplari “Best of the Best” che saranno esposti a Praga.

Sull’ideale palcoscenico allestito nella capitale della Repubblica Ceca il pubblico potrà ammirare le tre grandi novità lanciate quest’anno da Jeep: la nuova Cherokee, la nuova Wrangler e la nuova Renegade MY19. Non mancheranno inoltre Jeep Compass e Jeep Grand Cherokee, anche nella versione Trailhawk, capace di offrire le migliori doti off road e tutto il comfort delle sport utility più accessoriate.

Per i bikers delle Harley Davidson sarà possibile anche provare la nuova Jeep Wrangler su un percorso sterrato appositamente allestito: la regina dell’off road (ma anche protagonista assoluta nell’impiego urbano) aprirà tra l’altro la spettacolare parata al culmine delle celebrazioni. Non mancherà, come detto, la Renegade Model Year 2019, sulla quale debutta l’innovativa gamma di motori a benzina turbo, in grado di assicurare massima efficienza nei consumi e prestazioni interessanti sia su strada sia in fuoristrada.