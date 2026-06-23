Jeep, il ritorno della Cherokee Trailhawk è ufficiale. Brand ha annunciato la variante che esalta le capacità fuoristrada

Con una immagine teaser Jeep ha annunciato il ritorno nella gamma dell'attuale Cherokee della variante Trailhawk che storicamente è destinata ad esaltare le capacità fuoristrada delle iconiche 4x4. Rispetto alla versione normale della Cherokee (sesta generazione) svelata nell'agosto dello scorso anno, la Trailhawk presenterà - a giudicare dall'immagine - un frontale specifico con finiture caratterizzanti, come i ganci di traino rossi, e una diversa conformazione dello scudo per aumentare l'angolo di attacco anteriore. Alcune indicazioni aggiuntive sui contenuti di questa nuova variante off-road arrivano dalla Grand Cherokee Trailhawk presentata negli Usa nei giorni scorsi come estensione della gamma composta dalle versioni Laredo, Laredo X, Laredo Altitude, Limited, Limited Reserve e Summit. Nella Grand Cherokee Trailhawk sono presenti una pellicola nera opaca sul cofano, piastre di protezione in acciaio e cerchi da 18 pollici con pneumatici all-terrain. Il modello è inoltre dotato del sistema TrailCam, che funge da assistente virtuale.

Come già avviene nelle Wrangler e Gladiator Jeep TrailCam utilizza telecamere frontali integrate nella griglia anteriore - con una visione allargata anche verso il basso - e visualizza in tempo reale gli ostacoli del terreno direttamente sul touchscreen centrale Uconnect. Sotto il cofano - secondo i media specializzati nordamericani - ci sarà un moderno propulsore ibrido composto da un quattro cilindri turbo 1.6 litri e due motori elettrici per una potenza combinata di 210 Cv. Escluso invece il debutto dal quattro cilindri 2.0 Hurrcane che Jeep riserva ai modelli di fascia superiore, come appunto Grand Cherokee. Secondo indiscrezioni la variante Trailhawk - che è riservata al mercato nordamericano - sarà equipaggiata con una versione rivista del sistema di trazione integrale che è di serie sulla Cherokee standard, adeguatamente potenziato e fornito con certificazione Trail Rated. La denominazione Trailhawk (letteralmente il falco dei sentieri) compare la prima volta su una Jeep al Salone dell'Auto di Detroit del 2007 in una concept car che univa il telaio della Wrangler con la raffinatezza della Grand Cherokee di quel tempo.

Questa proposta viene sviluppata e valutata commercialmente, e sfocia nel 2012 in una nuova concept car basata sulla Grand Cherokee svelata all'Easter Jeep Safari di Moab, nello Utah. Nel 2014 Il nome Trailhawk debutta sulla nuova generazione della Cherokee, trasformando questo suv medio - grazie alla trazione Active Drive Low e al bloccaggio del differenziale - in un off-road inarrestabile Nel 2014 la variante 'estrema' dedicata al fuoristrada entra nella gamma della Renegade seguita poi dalla Compass. Debutto infine al Salone di Parigi del 2016 della versione Grand Cherokee Trailhawk.