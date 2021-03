Jeep Magneto, svelato all'Easter Safari primo 4x4 elettrico. Versione BEV di Wrangler, a fianco dei concept diesel e benzina

MOAB - Com'è tradizione dal 1967 per le novità della marca Jeep, Stellantis ha confermato l'Easter Safari di Moab, località ben nota agli appassionati di off-road nello Utah, per il reveal di Magneto il primo modello 100% elettrico di Jeep. Questa inedita versione della iconica Wrangler sarà mostrata a livello di concept assieme ad altre 3 Jeep speciali - realizzate con le Performance Parts by Mopar - agli appassionati di fuoristrada che si incontreranno dal 27 marzo al 4 aprile per prendere parte ad una lunga settimana di emozioni all'insegna della guida off-road più tecnica su alcuni dei tracciati più suggestivi e impegnativi della zona.

"L'Easter Jeep Safari di Moab - ha commentato Jim Morrison, vice president Jeep Brand North America - è stato a lungo il terreno di prova per ogni nuov Jeep oltre che il palcoscenico per la presentazione di nuovi concept, di nuove Performance Parts e di idee creative che sono fortemente attese dai nostri clienti più entusiasti, ovvero gli irriducibili appassionati di fuoristrada che ogni anno prendono parte a questo evento. Il Safari di quest'anno punta i riflettori su ciò che rende le Jeep uniche e performanti: una varietà di propulsori che offrono potenza, prestazioni, coppia e soprattutto divertimento".

Quest'anno, i tre concept realizzati con Jeep Performance Parts - a cui si affiancano quelli dell'evento del 2020 - sono dotati di una gamma di propulsori benzina e diesel efficienti e potenti, a cui si aggiunge in anteprima assoluta il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) del marchio, importante passo nella Road Ahead, la strategia che porterà Jeep ad essere il brand di suv più green al mondo. I concept presentati quest'anno montano un'ampia selezione di Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar, a livello di prototipo e di regolare produzione, tutte sviluppate in conformità con rigorose specifiche tecniche e in linea con la leggendaria capability off-road del brand. Jeep Wrangler Magneto è un Bev performante, veloce, silenzioso e concepito per arrampicarsi senza difficoltà sulle rocce. Gli ingegneri e i progettisti Jeep hanno creato un fuoristrada a emissioni zero, contraddistinto dalle leggendarie capacità 4x4 del marchio e in grado di offrire nuovi livelli di efficienza, responsabilità ambientale e prestazioni su strada e in fuoristrada.

Basata sulla Jeep Wrangler Rubicon versione a due porte, la Jeep Magneto utilizza un motore elettrico specifico a flusso assiale con funzionamento fino a 6.000 giri collegato alla trasmissione manuale a sei marce. Il risultato è un gruppo motopropulsore elettrico dotato di cambio manuale e di frizione che funziona come se fosse abbinata ad un motore a combustione interna. In situazioni di inserimenti rapidi delle marce, il motore elettrico attiva all'inserimento della frizione la funzione, denominata 'regen', per impedire il blocco dei giri. Il motore elettrico della Magneto eroga 285 Cv e 370 Nm di coppia, valori che sono paragonabili a quelli della Wrangler con il V6 Pentastar 3.6 a benzina. L'accelerazione da 0 a 100 km/h si realizza in 6,8 secondi e l'energia viene fornita da un sistema di quattro batterie agli ioni di litio - sistemate in vari punti della vettura - per complessivi 70 kWh.

Propulsori tradizionali invece per il concept Jeepster Beach ottenuto applicando la carrozzeria di una Commando C-101 del 1968 al telaio e alla meccanica di una Wrangler Rubicon del 2020. Sotto il cofano un motore turbo 4 cilindri high-tech da 2,0 litri, con potenza portata a 340 Cv e 500 Nm di coppia. Gli interni custom della Jeepster Beach sono dotati di sedili avvolgenti rivestiti in pelle rossa mentre la panchetta posteriore è stata sostituito con una gabbia di sicurezza cromata a quattro punti. Il concept Red Bare Gladiator Rubicon si identifica invece con la capacità di Jeep di superare i terreni più impegnativi, che esigono evidentemente di un sistema di propulsione adeguato. Per questo scopo il concept è dotato del motore turbo diesel V6 3,0 litri da 260 Cv e 600 Nm di coppia, abbinato a una trasmissione automatica a otto velocità TorqueFlite 8HP75, calibrata per gestire cambi marcia a bassi regimi e per affrontare facilmente terreni estremi. Red Bare è dotato di assali Dana 44 heavy-duty anteriori e posteriori con rapporto al ponte pari a 4,88 per prestazioni ottimali; ed offre un rapporto di riduzione di 91:1 per affrontare i tracciati più impegnativi del Moab.



Infine l'altra novità 2021 - denominata Jeep Orange Peelz - è un tributo allo stile di vita libero, alla voglia di divertirsi e di guidare a cielo aperto che ha reso Wrangler un'icona globale. Le prestazioni in fuoristrada sono migliorate dal collaudato kit di rialzo JPP da 2 pollici con ammortizzatori FOX che aumentano l'altezza da terra. Sui cerchi con beadlock JPP in alluminio da 17 pollici sono montati su pneumatici Mud Terrain BF Goodrich KM3 da 37 pollici. Il concept Jeep Orange Peelz concept è equipaggiato con il motore V6 Pentastar 3,6 litri da 285 Cv e 352 Nm di coppia - aggiornato con una presa d'aria JPP e terminale di scarico JPP cat-back - abbinato al cambio automatico TorqueFlite a otto rapporti.