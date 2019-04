Jeep porta al Moab 6 pickup super-personalizzati. Nuovo Gladiator declinato con accessori Mopar

ROMA - Tutta incentrata sul nuovo pickup Gladiator la presenza Jeep dell’edizione 2019 dell’Easter Safari, considerato il più grande evento mondiale dedicato al mondo dell’off road estremo e che si svolge, da 53 edizioni, a Moab nello Stato della Utah. «Il Moab Easter Jeep Safari rappresenta la cornice perfetta per interagire e raccogliere il feedback dei nostri clienti più fedeli e di tutti gli appassionati di off-road che partecipano all’evento ogni anno - ha commentato Tim Kuniskis, head of Jeep Brand - North America nel presentare i sei concept che saranno esposti all’evento - L’Easter Jeep Safari di quest’anno segnerà il debutto del nuovo attesissimo Gladiator sui suggestivi e impegnativi tracciati di Moab. Per celebrare l’evento, presenteremo sei nuovi concept Jeep ultra performanti che non mancheranno di affascinare il pubblico ».

Per realizzare i concept di quest’anno è stata utilizzata un ampia selezione di Jeep Performance Parts, sia prototipi che parti di produzione, sviluppati dal marchio Mopar in conformità con le rigorose specifiche tecniche per la guida in fuoristrada e con le leggendarie capacità 4x4 del brand. Ciò consente ai proprietari di veicoli Jeep di personalizzare le loro vetture in piena sicurezza. «La personalizzazione è una delle principali priorità per gli amanti del marchio Jeep - spiega Steve Beahm, head of parts and service Mopar and Passenger Car Brands, FCA - North America - Proprio per questo motivo ci siamo impegnati a fondo per sviluppare una gamma di oltre 200 componenti e accessori esclusivi per il nuovo Gladiator. Questo portfolio, accompagnato dalla garanzia di fabbrica, è il frutto di decine di migliaia di ore di sviluppo, test e validazioni.



Offre ai nostri clienti non solo un’eccellente gamma di prodotti, ma anche la massima tranquillità. All’edizione 2019 dell’Easter Jeep Safari ispireremo i nostri clienti presentando solo una parte di ciò che è attualmente disponibile nel nostro catalogo e alcuni accessori concept che potrebbero entrare in produzione nel prossimo futuro». Il concept Jeep Wayout è un vero e proprio mezzo “overland” che sfrutta la grande capacità di carico di Gladiator per consentire agli amanti dell’avventura di uscire dai sentieri battuti. Una struttura personalizzata sul cassone, con scaletta integrata, supporta la tenda sul tetto in grado di accoglie comodamente due persone, mentre la copertura a 270 gradi è dotata di illuminazione a LED di colore ambra per facilitare le operazioni di allestimento del campo. Jeep Flatbill è stat invece progettato pensando alla vita nel deserto partendo da Gladiator, cui sono stati abbinati dettagli estremi presi dal mondo del motocross. Il risultato è un veicolo dal look inconfondibile, compagno ideale per trasportare una coppia di moto.

Guarda invece al passato Jeep M-715 Five-Quarter che, nella tradizione dei Resto-Mod (restauro e ammodernamento) è un chiaro riferimento ai pickup Jeep del passato che pesavano una tonnellata e un quarto e, per questo erano chiamati ‘cinque quartì. Jeep M-715 Five-Quarter è dotato diun motore V-8 Hellcrate HEMI sovralimentato 6.2 da oltre 700 Cv. Il concept Jeep J6 combina lo stile classico dei pickup Jeep della fine degli Anni ‘70 ma è basato sul Wrangler Rubicon a due porte a cui è stato aggiunto un ampio cassone funzionale da sei piedi (182,9 cm) più lungo di 30 cm rispetto a quello standard del Gladiator. Anche Jeep JT Scrambler è un remix ispirato al passato, che coniuga la gamma di colori e il design dell’iconica CJ8 Scrambler ed è derivato dal Gladiator Rubicon, utilizzando numerosi componenti Jeep Performance Parts tra cui il set di quattro luci a Led da 5 pollici posizionate sopra il roll bar e altre due luci poste sui montanti A. Nella parte anteriore, sul paraurti, due luci a Led aggiuntive da 7 pollici Jeep Performance Parts illuminano la strada con 8.000 lumen ciascuna. Jeep Gladiator Gravity si basa invece sull’idea di mostrare un veicolo fuoristrada specializzato nell’arrampicata su roccia grazie a elementi Mopar già disponibili. L’assetto è stato alzato mediante l’apposito kit mentre sui cerchi da 17 pollici sono stati montati pneumatici da 35 pollici. Il motore può vantare più potenza e coppia grazie alla presa d’aria e al sistema di scarico cat-back.