Jeep On Tour, 'giro d'Italia' parte a bordo del Truck Jeep. In numerose città all'insegna dell'ibrido 4xe

TORINO - E' pronto a prendere il via una nuova edizione di Jeep On Tour. La versione 2021 dell'iniziativa, attraverso la quale Jeep offre a tutti gli appassionati italiani la possibilità di entrare in contatto con il proprio mondo attraverso il Truck Jeep, che quest'anno evolve in una versione ancora più ricca. Si tratta, in dettaglio, di un autoarticolato che girerà per le strade d'Italia, con tanto di livrea nera con logo 4xe, il nuovo 4x4 elettrico secondo Jeep. Una volta parcheggiato in occasione delle soste previste dal calendario, il Truck Jeep, in quaranta minuti e attraverso un processo completamente automatizzato, diventerà uno spazio espositivo Jeep di 1200 metri quadri, dotato di due pareti led, una Wall Box per ricaricare i SUV Jeep 4xe e soprattutto un ponte alto nove metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°.

In questa configurazione sarà possibile, grazie agli istruttori Jeep, testare la guida off road con prove come il twist e verificare le capacità dei veicoli. Se con le nuove 4xe Jeep ha spostato l'attenzione sull'ambiente, rispettoso del nuovo corso è poi anche l'approccio energetico del Truck Jeep, che è infatti dotato di pannelli solari flessibili nella parte centrale della struttura. Il tour partirà sabato 5 giugno da Perugia. Sempre a giugno toccherà Milano, Verona e Bergamo, coinvolgendo, dopo il 18, anche Jeep Wrangler 4xe. A luglio sarà protagonista di attività a Modena, Bari, Roma e Reggio Calabria, mentre a settembre coinvolgerà il pubblico di Monza, Bologna e Bari. Il tour infine si concluderà a ottobre tra Caserta, Catania, Viareggio e Udine.