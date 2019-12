Jeep, parte a Champoluc la Winter Experience. Al via stagione invernale con test drive gamma 4x4

CHAMPOLUC - Jeep approfitta dell'arrivo della stagione invernale per dare il via alle attività di test drive a Champoluc (AO), nel cuore innevato della Valle d'Ayas. È il secondo anno consecutivo, che il marchio sceglie CampZero, l'Active Resort dedicato agli amanti della montagna, come base delle attività invernali Jeep in Italia. Circondato dalla prima neve della stagione, un gruppo di media internazionali ha inaugurato l'inizio delle attività invernali la scorsa settimana mettendo alla prova nella cornice di Champoluc l'intera gamma di modelli Jeep specializzati nell'off-road, tra cui Wrangler nell'allestimento Rubicon e Sahara, al fianco dell'intera famiglia Trailhawk, composta da Renegade, Cherokee, Compass e Grand Cherokee, i modelli più performanti nella guida a quattro ruote motrici.

In particolare, gli invitati hanno avuto l'opportunità di apprezzare l'esperienza di guida "stress free" garantita dai sofisticati sistemi di trazione 4x4 del marchio Jeep, dall'Active Drive Low di Renegade al più performante Rock-Trac di Wrangler Rubicon, oltre al sistema di controllo della trazione Jeep Selec-Terrain e agli innovativi dispositivi di sicurezza che consentono di viaggiare, in piena serenità, in tutte le stagioni: dal Forward Collision Warning al Lane Departure Warning, dall'Adaptive Cruise Control all'Hill Descent Control. Mopar, il marchio FCA dedicato ai prodotti e servizi aftermarket per tutti i veicoli del Gruppo, è stato protagonista con la nuova Jeep Wrangler 1941, in esposizione al CampZero e disponibile per i test drive.

Si tratta di un modello a trazione integrale con un allestimento 100 per cento street legal, dotato di Jeep Performance Parts che ne esaltano la leggendaria capability off road. La configurazione prevede kit assetto rialzato da 2", performance rock rails, battitacco neri, paraspruzzi, sportello carburante nero, tappetini all weather e snorkel (optional). Il design del kit è arricchito dalla grafica 1941 sul cofano. Negli showroom Jeep presenti in Italia stanno per essere consegnati i primi esemplari dell'inarrestabile modello.