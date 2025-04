Jeep, ecco i sette concept protagonisti al 59mo Easter Safari. Basati su Wrangler e Gladiator

Sono sette i concept derivati da Wrangler e Gladiator con cui Jeep partecipa - come è tradizione da 59 edizioni - all'Easter Jeep Safari a Moab, la località nello Utah forse più legata al mondo dell'off-road negli Stati Uniti. Veicoli profondamente rielaborati, grazie al ricchissimo catalogo di Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar, con cui il celebre brand americano di Stellantis è pronto a conquistare le migliaia di appassionati che nel periodo di Pasqua convergono da tutto il Paese, e dall'estero, per celebrare la passione per il fuoristrada più impegnativo. Queste nuove personalizzazioni - realizzate dagli esperti dei team del marchio Jeep e di JPP - sottolineano la leadership del marchio nel settore 4x4 e le sue icone con un tocco di stile new school, in una sfida a superare i limiti con veicoli espressivi e altamente performanti.

Sono il Jeep Convoy Concept derivato dal noto pick-up Gladiator, un off-road di ispirazione militare, con un design e caratteristiche che superano la prova del tempo sia visivamente che funzionalmente. È invece basato su una Wrangler elettrica con carrozzeria allungata in fibra di carbonio il concept Jeep Bug Out 4xe studiato per unire il vantaggi di attrezzature da campeggio ultraleggere con l'overlanding per avventure anche lontane dalla rete elettrica. Jeep Rewind Concept è invece una rivisitazione nostalgica di una Wrangler che evoca un'epoca in cui i colori neon sgargianti erano di gran moda mentre Jeep Wrangler 4xe Blueprint Concept è in pratica un catalogo completo delle parti by Mopar con quasi 40 accessori ed elementi di modifica testati e garantiti in fabbrica.

Perfetto veicolo per l'avventura all'aria aperta Jeep Wrangler 4xe Sunchaser Concept porta invece con sé tutto il necessario per un'intera giornata di attività - in luoghi remoti - dall'alba al tramonto. Jeep Gladiator High Top Honcho Concept è invece un pick-up di ispirazione storica, che si rifà al modello popolare a metà degli Anni '70. E' la concretizzazione dell'idea di un pick-up di medie dimensioni capace di affrontare qualsiasi tipo di fuoristrada con una nuova personalità.