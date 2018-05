Jeep, studenti ipotizzano look della Wrangler del 2030

DETROIT - Giunto al suo sesto anno il concorso Drive for Design organizzato dal FCA US Product Design Office - una iniziativa che punta a far emergere giovani talenti nel mondo dei licei nordamericani - ha proclamato i tre vincitori dell'edizione 2018, appartenenti a due scuole di Miami in Florida e ad un istituto di Buffalo nello Stato di New York. Al primo posto si è classificato Eduard Cret, della Design and Architecture Senior High School di Miami; al secondo Emily Bryson della stessa scuola di Miami e, infine, al terzo Jinho So, della Canisius High School di Buffalo. Tutti i partecipanti hanno lavorato ad un tema sicuramente stomiolante, come il design della Jeep Wrangler dell'anno 2030.

«Sei anni fa, abbiamo creato il concorso Drive for Design per far conoscere i vari percorsi di carriera disponibili nel design automobilistico - ha detto Mark Trostle, responsabile performance auto e veicoli commerciali FCA - Nord America - Volevamo entrare in contatto con giovani artisti nelle prime fasi del loro curriculum e guidarli nella giusta direzione per iniziare una carriera nel design automobilistico. La visione creativa di quest'anno è stata fantasiosa ed eccezionale, in quanto è stato possibile vedere in ogni concetto ispirazione, rispetto degli obiettivi ed emozione».

Numerosi i premi offerti da sponsor e aziende che collaborano con FCA, EyesOn Design e Lawrence Technological University a questa iniziativa: una giornata agli studi FCA US Product Design e la possibilità di lavorare a stretto contatto con designer professionali, biglietti per la EyesOn Design Automotive Design Exhibition a Grosse Pointe Shores, nel Michigan, un corso estivo di due settimane in automotive design alla Lawrence Technological University, un computer per grafica e progettazione anche 3D Wacom MobileStudio Pro 16, un iPad Apple e una penna Apple.