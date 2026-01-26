Jeep, superato il milione di unità vendute nel 2025. Si conferma il brand globale di Stellantis

Jeep ha superato il milione di unità vendute nel 2025, confermandosi brand globale Stellantis con una presenza in tutti i principali mercati, 4 centri di progettazione e design e 10 stabilimenti produttivi. In Europa la quota è stabile all’1% (1,8% nei SUV), con crescite in Portogallo (+42%), Austria (+35%), UK (+21%) e Polonia (+16%). L’Italia si conferma primo mercato europeo per Jeep, con circa 60.000 immatricolazioni e una quota SUV del 7,4%. Nel nostro paese la Avenger ha superato le 230.000 unità ed è il SUV più venduto.

Il sistema di guida Selec-Terrain è uno dei punti di forza della nuova Jeep Compass. Non si limita a cambiare la grafica dello schermo o il colore delle luci, ma introduce reali regolazioni meccaniche per ottimizzare le prestazioni su ogni superficie. 5 le modalità di guida selezionabili: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud ed Electric (quest’ultima esclusiva della versione e-Hybrid Plug-in), ciascuna pensata per ottimizzare prestazioni e controllo. Tutte integrano l’ESP, che lavora con ABS, controllo trazione e gestione motore per garantire sicurezza e precisione.

Il listino di Nuova Jeep Compass parte da 39.900 euro per la versione e-Hybrid 145 cv e da 47.900 euro per la motorizzazione 100% elettrica, in allestimento Altitude. Entrambe le versioni vengono proposte con una rata mensile da 249 euro e un anticipo variabile a seconda della motorizzazione, con finanziamento Stellantis Financial Services su 36 mesi. Incluso nel prezzo per 10 anni il pacchetto Connect ONE che offre numerose funzionalità. Il pacchetto Connect PLUS, invece, è disponibile con 12 mesi di prova gratuita.