Jeep, un milione di Rubicon venduti nel mondo tra Wrangler e Gladiator. Sono le versioni per l'off-road più impegnativo

Jeep celebra il traguardo globale raggiunto con la gamma Rubicon, nelle versioni Wrangler e Gladiator, che ha raggiunto il milione di unità vendute nel mondo. Introdotta come espressione più estrema delle capacità off-road del marchio, la denominazione Rubicon ha unito soluzioni tecniche specifiche a un'identità fortemente legata alla libertà di movimento e all'avventura. Il risultato riflette anche la forza della community Jeep a livello globale, con oltre un milione di proprietari che hanno scelto queste versioni per la loro capacità di affrontare percorsi estremi senza rinunciare alla versatilità nell'utilizzo quotidiano. «Raggiungere un milione di Jeep Rubicon vendute - ha dichiarato Bob Broderdorf, Ceo del marchio Jeep - è la dimostrazione della passione dei nostri clienti e dell'autenticità del brand».

Il nome Rubicon deriva dal celebre Rubicon Trail, in California, e identifica dal 2003 le versioni più specializzate del Wrangler, progettate fin dall'origine per offrire prestazioni elevate sui percorsi più impegnativi. Tra le soluzioni tecniche introdotte sin dalle prime generazioni figurano differenziali bloccabili, marce ridotte e protezioni sottoscocca rinforzate. Nel corso degli anni, la piattaforma si è evoluta introducendo sistemi sempre più avanzati per la gestione della trazione e della dinamica in fuoristrada, come modalità di guida dedicate, controlli elettronici specifici e soluzioni per il recupero del veicolo in condizioni critiche. Oggi Wrangler Rubicon continua a rappresentare uno dei modelli più riconoscibili del marchio, mentre il Gladiator Rubicon estende queste caratteristiche al mondo dei pick-up.

Il successo della gamma Rubicon si inserisce in un contesto più ampio di eventi organizzati dal marchio per la community che hanno contribuito a definire l'identità del marchio nel tempo. Parallelamente, Jeep continua a valorizzare il nome Rubicon anche attraverso edizioni speciali e serie limitate, confermandone il ruolo centrale nella strategia del brand nel mercato globale.