Jeep, Xavier Peugeot: «Ritorno Renegade in Europa nel 2030, allo studio la Willys: puntiamo su nostro Dna»

Jeep, brand del gruppo Stellantis, ha confermato "il ritorno della Renegade nella gamma europea entro il 2030, probabilmente sulla nuova piattaforma multi-energia Stla One". Lo ha detto Xavier Peugeot, responsabile Jeep Europa, durante una conferenza stampa nell'ambito del Salone dell'Auto di Parigi. La Renegade, lanciata nel 2014, ha registrato oltre 610.000 vendite in Europa. Peugeot ha confermato che il modello farà parte della futura gamma di sei vetture prevista entro il 2030. "Jeep utilizzerà le piattaforme Stla Medium, Stla Large e Stla One, che il manager ha definito la più competitiva del gruppo per il futuro.

Tutti i modelli saranno compatibili con la trazione integrale 4x4", ha detto Peugeot. Jeep valuta il ritorno della storica Willys con un nuovo modello ancora più compatto dell'Avenger, che potrebbe arrivare dopo il 2030, aggiungendosi ai sei modelli già previsti dal piano europeo. Il manager ha spiegato che, accanto al piano prodotti definito fino al 2030, "Jeep sta valutando nuove idee per vetture compatte ed elettrificate, ispirate ai modelli storici del marchio americano". Tra queste c'è la Willys, la Jeep originale. "Il progetto è ancora allo studio e non è stata annunciata una decisione definitiva sulla produzione", ha detto.

Jeep punta "sulla propria identità e sul ritorno dei modelli storici per affrontare la crescente concorrenza" dei costruttori cinesi. Secondo Peugeot, "tutti i marchi in Europa, e non soltanto in Europa, devono affrontare questa situazione. Uno dei nostri principali punti di forza per contrastare questa offensiva è il nostro Dna". Il ritorno di modelli come Renegade e la possibilità di sviluppare una nuova Willys rappresentano "strumenti per distinguersi dai concorrenti, accompagnando l'identità americana del marchio con tecnologie adeguate alle esigenze dei clienti europei". Guardando oltre il 2030, "Jeep sta esplorando nuovi modi per rispondere alle esigenze di mobilità in continua evoluzione.

Con la concentrazione della popolazione in aree urbane sempre più dense, cresce la domanda di veicoli compatti e sostenibili, adatti sia alla guida quotidiana in città che alle fughe fuori città", ha detto Peugeot, spiegando che "questo contesto in evoluzione apre la strada a una nuova visione per il marchio: un futuro ispirato alle icone Jeep, con veicoli performanti, compatti ed elettrificati, progettati per soddisfare le esigenze di mobilità di domani".