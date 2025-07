JLR, 55 anni di storia per Range Rover che guarda al futuro. McGovern: «Primo suv di lusso nato da praticità»

Range Rover quest'anno festeggia i suoi primi 55 anni, tra storia e futuro. Il compleanno del marchio automobilistico britannico arriva in un momento di cambiamenti e novità per il brand, che continua a rinnovarsi sempre un occhio rivolto alle proprie tradizioni. In italia, il compleanno è stato celebrato qualche tempo fa in occasione della Milano Design Week, dove Range Rover ha presentato nella suggestiva cornice di Palazzo Belgioioso 'Futurespective: Connected Worlds'. L'installazione, di grandi dimensioni, racchiudeva la metamorfosi del brand dalla sua nascita all'attuale vision, dal primo bozzetto Range Rover del 1970, fino ai suoi più recenti famosi prototipi.

«Caratterizzato da una visione distintiva del design, Range Rover è stato il primo suv di lusso - ha spiegato il professor Gerry McGovern - nato da un'idea di praticità e simbolo dell'originalità britannica, è sempre stata molto più di una vettura. Sin dal primo bozzetto del 1970, ogni nuovo prodotto e traguardo del brand ci ha fatto riflettere sulla cultura contemporanea in generale; ne sono dimostrazione l'esposizione al Louvre, un'edizione limitata e il ruolo di primo piano in momenti cinematografici iconici». L'installazione è stata progettata in collaborazione con lo studio di design californiano Nuova creatore di esperienze spaziali immersive che plasmano il futuro, ispirandosi al passato. Insieme al team creativo di Range Rover, Nuova ha offerto una narrazione visiva della tradizione di design di Range Rover e della sua continua influenza sul modern luxury, grazie a un viaggio dal sapore cinematografico in due epoche diverse, dagli anni '70 al 2025.