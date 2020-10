Jorge Diez diventa il nuovo direttore del design di Seat. Era vicepresidente Mitsubishi Design Europe

BARCELLONA - Dal prossimo primo dicembre Jorge Díez diventerà il nuovo direttore del design di Seat, prendendo il posto di Alejandro Mesonero-Romanos che recentemente aveva lasciato la Spagna per seguire Luca De Meo alla Renault. Dal luglio 2019, Díez occupava l'incarico di vicepresidente di Mitsubishi Motors Design Europe e fino a quella data era stato responsabile design esterno della Casa di Martorell, Díez è stato coautore di modelli iconici di Seat come la terza generazione di Leon, la quarta di Ibiza e del primo suv nella storia del marchio Ateca.

Nella nuova posizione, Díez riporterà a Werner Tietz, vicepresidente esecutivo ricerca e sviluppo della marca spagnola del Gruppo Volkswagen. Díez è lauerato in design industriale presso l'Universidad Cardenal Herrera CEU di Valencia, con un Master in Design dell'Automobile conseguito presso l'Universidad Politécnica di Valencia e ha ottenuto un master al Royal College or Art di Londra. La sua esperienza nell'ambito del design automotive è quasi ventennale: dopo un percorso di sette anni in Audi, a Ingolstadt, nel 2008 si è unito al team di design degli esterni di Seat e nel 2010, è stato nominato senior designer di Volkswagen, a Wolfsburg. Un anno più tardi è passato al ruolo di responsabile design esterni di Seat ma nel 2014, Díez è tornato a Monaco come responsabile dell'automotive konzept design del Gruppo Audi, lavorando a progetti per i marchi Audi, Lamborghini e Ducati. Nel 2017, è stato poi promosso al ruolo di responsabile dello Studio 4 Exterior Design di Audi.