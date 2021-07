Kart Summer Camp, un successo l’ottava edizione del programma riservato ai baby-kartisti della Scuola Federale ACI Sport

ADRIA - Si è concluso all’Adria International Raceway l’ottava edizione del Kart Summer Camp, il programma riservato ai baby-kartisti nelle vacanze estive dalla Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” che ha registrato il record di adesioni, 23 in totale, oltre a fare il pieno di divertimento e aver posto le basi per una nuova classe di kartisti. Teoria, con percorsi educativi articolati dalla sezione Ricerca e Formazione dell’Università dell’Automobilismo e tanti esercizi pratici. Dalla frenata allo slalom, passando per le prove su bagnato e le procedure di partenza, hanno posto le basi per l’ultima fase, quella del giovedì 22 luglio, quando gli allievi hanno provato l’adrenalina della loro prima gara di kart. Tante le figure professionali appartenenti alla Federazione ACI Sport che si sono messe a disposizione, ognuno con le sue conoscenze specifiche ed un bagaglio d’esperienza, per affiancare i ragazzi in ogni step del corso.

A partire dal Direttore della Scuola Federale Raffaele Giammaria, sempre in prima linea e più che soddisfatto alla conclusione delle attività: “Siamo davvero orgogliosi della piena riuscita di questa ottava edizione del Kart Summer Camp. Anche quest’anno siamo riusciti a compiere uno step di crescita ulteriore per questa attività, che cresce di anno in anno e diventa sempre più centrale nel percorso di formazione della Scuola Federale. Il divertimento era il primo obiettivo, ma sono certo che porteranno via da qui indicazioni e ricordi che gli torneranno utili nella vita come nello sport. E chissà che, come accaduto in passato, in futuro non rivedremo alcuni di questi nomi nell’albo d’oro dei campionati di punta. Prossimamente, vedrete, arriveranno soddisfazioni da alcuni degli allievi passati da qui”. Presente, come sempre al fianco della Scuola Federale, Gian Carlo Minardi Presidente della Commissione Velocità in Circuito ACI Sport: “il Kart Summer Camp è sicuramente un tassello fondamentale nel Progetto Giovani.

A distanza di otto anni dalla prima edizione stiamo iniziando a raccogliere i frutti, ad esempio con Leonardo Fornaroli impegnato nella Formula 4, che spesso fa suonare anche l’inno d’Italia. La Federazione attraverso la Scuola Federale continua ad investire sui giovani e sul movimento dello sport a quattro ruote, Emanuele Pirro, da anni a fare da riferimento nel KSC: “Credo che il progetto del Summer Camp sia la dimostrazione di quanto di buono è stato fatto negli anni dalla Federazione con la Scuola Federale”.