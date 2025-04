Per Katharina Sachs, designer della Volvo EX30, un ritorno da rockstar nella scuola di Savigliano che la formò

E' tornata alle origini, accolta come una rockstar. Katharina Sachs, Senior Exterior Designer di Volvo, ha vissuto una giornata speciale ospite di AgenForm CEMI (Centro Europeo Modellismo Industriale), la scuola italiana dove ha iniziato il suo percorso di successo nell'automotive. La sede di Savigliano, nel cuneese, è un polo d'eccellenza a livello didattico e AgenForm è una realtà dinamica, nata nel 1998 dalla collaborazione con ANFIA. La scuola, che beneficia tramite la Regione dei finanziamenti europei per la formazione, attira studenti da tutto il mondo e fornisce ogni anno le basi ai futuri designer che trovano collocazione in aziende del settore transportation al massimo livello.

Katharina ha frequentato la scuola da ottobre 2010 al luglio 2011 seguendo il corso Tecnico Modellismo Industriale, grazie al quale ha acquisito le competenze fondamentali nella modellazione in argilla (clay) applicata al design automobilistico. Questa esperienza specifica ha permesso alla giovane tedesca di accedere a un percorso di inserimento presso Italdesign, con un maestro come Giorgetto Giugiaro, prima di compiere il salto definitivo fino alla chiamata di Volvo nel settembre 2017. E' diventata celebe nel ristretto mondo dei car designers per aver firmato un Suv, compatto ed elettrico, di grande successo come la EX30 di cui ha curato il look esterno. In precedenza aveva seguito il progetto EC40 e curato il facelift di EX/XC40.

Sachs si è raccontata – con una presentazione accademica e poi un talk - prima nei locali della scuola, poi in una sereta tutta sua al teatro comunale, di fronte a una vasta platea. Katharina è diventata famosa ma è rimasta una ragazza gioiosa piena d'entusiasmo. "Sono specializzata nella creazione di design innovativi e accattivanti per dare forma visiva all'identità delle nostre auto. Lavoro con un team dinamico favorendo soluzioni audaci e di pensiero avanzato. Dagli schizzi iniziali e dalla modellazione digitale alla prototipazione e ai perfezionamenti finali, sono coinvolta in ogni fase dello sviluppo. Ma sono anche appassionata di arte, natura e aventura, elementi che ispirano il mio lavoro".

Il direttore di AgenForm, Giancarlo Arneodo, ha spiegato quanto "l'esperienza di personaggi come Katharina siano uno stimolo per i giovani studenti che sognano di emergere e restino un esempio concreto della qualità che l’Italia sa esprimere". “Frequentare questi corsi – ha ribadito la designer tedesca - mi ha dato una profonda comprensione della progettazione 3D e della trasformazione delle idee in realtà tangibile. Ho imparato come colmare il divario tra idea e pratica, fra concetto ed esecuzione, sviluppando sia le competenze tecniche sia la mentalità creativa necessarie per dare vita ai progetti. A livello filosofico, l'esperienza ha rafforzato l'idea che il design non riguarda solo l'estetica, ma anche la comprensione del mondo fisico e la sua modellazione con un obiettivo o uno scopo".

“Tornare a Savigliano - ha concluso Katharina Sachs - è stata un’emozione fortissima. E' bello incontrare i ragazzi che, come me qualche anno fa, si affacciano sul mondo del design e muovono qui i primi passi. Comprendere le basi di come lavorare con i volumi e costruire superfici sono elementi chiave per trasferire con successo le idee di design nella realtà”.

Celebrata la designer, Volvo ha celebrato anche la vettura che – pur con i limiti di un mercato lento sul fronte full-electric - sta trainando il marchio svedese a risultati commerciali da record. Solo in Italia, dal lancio nel giugno 2023 sono state vendute 6mila EX30. E la vettura ha vinto premi prestigiosi, come il Red Dot "Best of the Best" Award per il miglior design di prodotto o il Car Design Award 2024 assegnato alla EX30 come migliore auto di produzione. La motivazione riflette perfettamente il nuovo "spirito" Volvo: "Piccolo è davvero bello, l'esterno della EX30 è perfettamente riuscito e l'interno è molto spazioso. Un Suv compatto con un forte senso del lusso, caratterizzato dal tipico linguaggio di design Volvo: semplice, ecologico, pratico, ma anche capace di portare una sensazione di freschezza con il suo caratteristico design scandinavo in cui la forma segue la funzione".