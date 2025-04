Katharina Sachs, il tocco tricolore della designer Volvo. La giovane tedesca ha disegnato la EX30

SAVIGLIANO Ci sono modelli che hanno una carica di seduzione speciale, conquistano la scena fino a diventare “vetrine” globali di un brand. Per Volvo la magia più recente si è compiuta con la EX30, il Suv elettrico compatto che ha scalato le classifiche di gradimento (e di vendita) soprattutto per il suo stile pulito e accattivante. Tutto merito di una designer tedesca, Katharina Sachs, che con il suo team ha realizzato un capolavoro, dopo aver seguito in passato il progetto della EC40 e curato il facelift di EX/XC40. A questa sua stella in carriera Volvo ha reso un omaggio particolare, accompagnandola nel suo romantico “ritorno alle origini”, un percorso a ritroso nel mondo che l'ha vista sbocciare.

E c'è anche un pizzico di Italia virtuosa in questa storia da raccontare. Katharina Sachs ha vissuto infatti una giornata speciale come ospite d'onore di AgenForm CEMI (Centro Europeo Modellismo Industriale), la scuola di Savigliano, nel cuneese, dove ha iniziato il suo percorso di successo nell'automotive. Un polo d'eccellenza, nato nel 1998 dalla collaborazione con Anfia, che attira studenti da tutto il mondo e fornisce le basi ai futuri designer che trovano collocazione in aziende del settore transportation al massimo livello. Katharina ha frequentato la scuola da ottobre 2010 al luglio 2011 seguendo il corso Tecnico Modellismo Industriale, grazie al quale ha acquisito le competenze fondamentali nella modellazione in argilla (clay) applicata al design automobilistico.

Questa esperienza ha permesso alla giovane tedesca di accedere a un percorso di inserimento presso Italdesign, con un maestro come Giorgetto Giugiaro, prima di compiere il salto definitivo fino alla chiamata di Volvo nel settembre 2017. Sachs si è raccontata con passione e appena un cenno di nostalgia: «Tornare a Savigliano è stata un’emozione fortissima. È bello incontrare i ragazzi che, come me qualche anno fa, si affacciano sul mondo del design e muovono qui i primi passi. Comprendere le basi di come lavorare con i volumi e costruire superfici sono elementi chiave per trasferire con successo le idee di design nella realtà. Io sono specializzata nella creazione di design innovativi e accattivanti per dare forma visiva all'identità delle nostre auto. Lavoro con un team dinamico favorendo soluzioni audaci e di pensiero avanzato. Dagli schizzi iniziali e dalla modellazione digitale alla prototipazione e ai perfezionamenti finali, sono coinvolta in ogni fase dello sviluppo. Ma sono anche appassionata di arte, natura e avventura, che ispirano il mio lavoro».