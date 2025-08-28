Kia, all'IAA Mobility 2025 svela EV4 e nuovo concept EV2. In mostra il suv EV5 e il PV5

All'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera Kia svela la gamma di nuovi veicoli elettrici, a partire dalla compatta EV4 e dal concept EV2 che saranno esposte in anteprima per il pubblico presso lo stand nel cuore di Monaco di Baviera. Debutteranno anche, per la prima volta dal vivo in Europa, il suv EV5 e il PV5, il primo modello ad essere lanciato nell'ambito della strategia Platform Beyond Vehicle (PBV) del brand. Saranno disponibili, inoltre, nell'area test drive, tre modelli dell'attuale gamma elettrica di Kia: il suv compatto EV3, vincitore di recente del «World Car of the Year 2025» e del «Golden Steering Wheel 2024», l'ammiraglia Kia a sette posti EV9 («World Car of the Year 2024», «World Electric Vehicle 2024», «Golden Steering Wheel 2023» nella categoria «Family Cars») e il crossover EV6 restyling, che è stato il primo veicolo del brand coreano ad aggiudicarsi in Europa il titolo di «Car of the Year» nel 2022.

La nuova Kia EV4 debutterà sul mercato nel quarto trimestre di quest'anno ed è il primo veicolo elettrico del brand costruito in Europa, specificamente per i clienti europei. EV4 coniuga tecnologia volta alla praticità, design innovativo e un'esperienza d'utilizzo capace di soddisfare il più ampio ventaglio di esigenze. Première europea anche per Kia EV5, che combina un design da suv con doti di praticità per l'uso quotidiano e tecnologia all'avanguardia. A Monaco di Baviera saranno esposti anche PV5 Cargo e PV5 Passenger, primi modelli ad essere lanciati nell'ambito della strategia Platform Beyond Vehicle (PBV) del brand. Infine, il Kia concept EV2 è un suv agile e compatto e offre un'anteprima di un prossimo modello di Kia completamente elettrico. Progettato per trasformare il modo in cui gli utenti vivono gli spazi urbani, il concept EV2 evidenzia come Kia potrebbe rivolgersi a clienti con una particolare attenzione al lifestyle, alla sostenibilità e desiderosi di sperimentare nuove tecnologie.