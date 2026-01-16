Kia celebra i 25 anni di partnership con gli Australian Open lanciando la nuova campagna globale “Move Different”

Kia celebra i 25 anni di partnership con gli Australian Open lanciando in occasione dell'edizione 2026 del torneo la nuova campagna globale «Move Different», pensata per ribadire la leadership del brand nell'elettrificazione e rafforzare il legame con uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Al centro delle iniziative, una flotta ufficiale a forte trazione sostenibile, il debutto australiano di PV5 Cargo e un ricco programma di attività dedicate ai fan, con la partecipazione di Rafael Nadal, global ambassador Kia. La campagna «Move Different», con EV4 come modello protagonista, celebra un quarto di secolo di collaborazione tra Kia e gli Australian Open attraverso contenuti digitali, installazioni ed esperienze immersive al Melbourne Park. Tra queste anche la serie «25 Years of Movement», che racconta il percorso condiviso del brand e del torneo attraverso le storie dei Kia Ballkids, dei driver ufficiali della flotta e dello stesso Nadal, affiancate da attività interattive dedicate ai veicoli elettrici.

Per l'Australian Open 2026 Kia mette a disposizione 130 veicoli ufficiali destinati a giocatori e organizzazione: 55 completamente elettrici, tra cui 30 EV9 e 25 EV5, e 75 modelli ibridi, con 50 Carnival hybrid e 25 Sportage hybrid. Si tratta della più alta percentuale di veicoli elettrici mai registrata nella storia del torneo, oltre il 40%, a conferma di un percorso avviato nel 2024 e rafforzato progressivamente fino all'edizione 2026. Accanto alla flotta, Kia presenta in Australia PV5 Cargo, primo modello della strategia Platform Beyond Vehicle, 100% elettrico, progettato per un utilizzo professionale flessibile e sostenibile e recentemente insignito del premio 2026 International Van of the Year. Al Melbourne Park trovano spazio anche EV4, EV5, EV6 ed EV9, esposti in aree dedicate con installazioni tecnologiche e contenuti focalizzati su innovazione e sostenibilità. «Quest'anno celebriamo un traguardo importante: 25 anni di partnership con gli Australian Open, uno degli eventi sportivi più iconici al mondo - ha dichiarato Ho Sung Song, presidente e ceo di Kia - . È un'occasione per celebrare un percorso comune di crescita e per riaffermare la missione di Kia: consentire alle persone di muoversi in modo diverso attraverso un'ampia offerta di soluzioni di mobilità sostenibile».

Sulla stessa linea Craig Tiley, ceo di Tennis Australia, che ha sottolineato come la collaborazione con Kia rappresenti «una vera partnership basata su valori condivisi, capace di spingere costantemente i confini dell'innovazione e dell'esperienza per i tifosi». Il coinvolgimento del pubblico passa anche da eventi simbolici e momenti dedicati ai fan. Il 31 gennaio Kia presenterà una EV9 Art Car ispirata alle vittorie di Nadal agli Australian Open del 2009 e del 2022, che resterà esposta per tutta la durata del torneo. Il 1° febbraio il campione spagnolo sarà protagonista della «Night of Legends» alla Kia Arena insieme ad Ash Barty e Dylan Alcott, in un evento speciale che celebra i 25 anni di partnership tra Kia e il torneo. Nel corso del torneo, il brand ospiterà oltre 150 persone provenienti da più di 25 Paesi, tra clienti di veicoli elettrici, influencer e partner commerciali, rafforzando la dimensione globale dell'iniziativa.