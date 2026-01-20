Kia Italia, collaborazione con Lorenzo Musetti per promuove energia e innovazione. Partnership al via agli Australian Open 2026

Kia Italia ha annunciato una nuova collaborazione con Lorenzo Musetti, che diventa ambassador del brand. L'accordo si inserisce nella strategia di comunicazione di Kia, storicamente legata al mondo del tennis a livello internazionale. Musetti, recentemente entrato nella Top 5 del ranking mondiale, rappresenta uno dei protagonisti del tennis italiano contemporaneo. La partnership nasce in una fase di crescita condivisa: da un lato il brand, impegnato nel rafforzamento del proprio posizionamento nella mobilità elettrica e sostenibile, dall'altro l'atleta, protagonista di un percorso sportivo in costante ascesa nel circuito ATP.

«Siamo orgogliosi - ha commentato Giuseppe Mazzara, cx & brand marketing director di Kia Italia - di ridare il benvenuto a Lorenzo nella famiglia Kia. Abbiamo collaborato già nel 2021 e Lorenzo è stato con noi in tante attività di comunicazione. Il suo percorso sportivo e la sua personalità rappresentano perfettamente la nostra visione di movimento, energia e innovazione». La collaborazione prevede il coinvolgimento di Musetti nelle attività di comunicazione e marketing di Kia Italia, attraverso campagne dedicate e contenuti digitali. Il debutto ufficiale della partnership è previsto in occasione degli Australian Open 2026, torneo con cui Kia celebra 25 anni di collaborazione come partner storico.