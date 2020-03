Kia e Rakuten TV regalano 3 film a scelta. Un'idea interessante per le lunghe giornate a casa

MILANO - Cosa c'è di meglio di un buon film per aiutare a passare il tempo nelle interminabili giornate trascorse tra le mura domestiche per la prigionia forzata che il maledetto Coronavirus ci impone?

È questa la considerazione da cui prende le mosse l'iniziativa della Kia, la cui filiale nazionale ha combinato, per offrire ai clienti un'opportunità coerente con i tempi grami che stiamo vivendo, la creatività tutta italiana con la partership che da febbraio la lega a Rakuten Tv, una delle principali piattaforme di video on-demand attive in Europa, disponibile in 42 Paesi come emanazione di Rakuten Inc, società giapponese che è tra i principali player mondiali nel campo dei servizi internet.

In sostanza a tutti coloro che hanno accettato di ricevere comunicazioni di marketing da parte di Kia Motors Italia vengono offerti dei codici che consentono di visionare tre film a scelta, selezionandoli nel ricco catalogo Rakuten Tv. Tutti – e sono 70.000 in tutta Italia – riceveranno via mail le istruzioni operative per sfruttare questa opportunità.

«A volte – spiega Giuseppe Bitti, amministratore delegato della filiale italiana – basta un piccolo gesto per far sentire la vicinanza ai clienti che sono sempre al centro delle nostre azioni, come dimostrano i 7 anni di garanzia che offriamo su tutti i prodotti, ma che proprio nei momenti difficili meritano attenzioni ancora maggiori».

L'iniziativa «cinematografica» affianca un altro progetto condiviso, questa volta di carattere strategico, che grazie alla collaborazione con Rakuten Tv punta a incrementare la fidelizzazione dei clienti sfruttando al massimo una strumento considerato fondamentale come MyKia.

Si tratta di un'area riservata digitale – accessibile con una registrazione gratuita e veloce – che oltre a offrire sconti, promozioni dedicate e concorsi a premi permette di prenotare online gli appuntamenti in concessionaria per la manutenzione della propria vettura.