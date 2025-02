EV2 Concept, l'elettrica Kia è nata per stupire. In vendita dal 2026. Il ceo Sung Song: «Passo audace verso il futuro»

Kia EV2 è ancora un concept, ma presto diventerà realtà. La casa coreana ha presentato la piccola elettrica nel corso dell'EV Day di Barcellona nei giorni scorsi. Qualche dettaglio cambierà prima del via alla produzione, prevista per la seconda metà del prossimo anno, ma quel che è ormai concreto sono i volumi e il concetto di auto innovativa, modulare, moderna. «Un audace passo in avanti per il futuro della mobilità urbana», come l'ha definita il presidente e ceo di Kia, Ho Sung Song. Tecnologia, connettività, interni spaziosi e dalle molteplici configurazioni e soprattutto la configurazione delle porte posteriori senza montante a vista rendono EV2 una vettura versatile, capace di modularsi a seconda delle necessità. Un esempio su tutti: nel concept il divano posteriore si richiude e consente ai posti anteriori di arretrare quasi fino al lunotto, diventando una sorta di piccolo camper dal fondo piatto. L'obiettivo dichiarato è di ridefinire il segmento, rendendo i veicoli elettrici - sono parole di Sung Song - veramente accessibili a tutti. Negli esterni EV2 ha superfici pulite, nette, che rielaborano ulteriormente il tratto delle Kia elettriche.

Design compatto, paraurti robusti, studio delle luci e delle geometrie complessive conferiscono al concept una forte personalità. All'anteriore il muso è incorniciato da luci diurne verticali. I paraurti del veicolo e gli elementi inferiori offrono un aspetto più robusto, evidenziando un design deciso. Il risultato è una presenza muscolosa, con un abitacolo spazioso, grazie anche ai parafanghi robusti a contrasto con le superfici vetrata e i passaruota. Gli interni, che nel concept sono davvero futuristici, sono caratterizzati da un forte utilizzo di materiali sostenibili. Dal punto di vista tecnologico, è dotata di caratteristiche solitamente presenti in classi di veicoli più grandi, tra cui la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) e gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA). Si nota anche la superficie metallica che corre lungo la parte inferiore del cruscotto.

Senza montante centrale con le porte posteriori incernierate controvento, l'accesso all'abitacolo è reso particolarmente agevole. Il motivo triangolare che caratterizza l'intera vettura si ritrova anche negli altoparlanti: montati nel rivestimento della portiera, sono anche rimovibili e portatili. Mancano ancora dettagli sulla batteria e sul propulsore. La versione definitiva di Kia EV2 è attesa in Europa nel 2026, con un listino a partire da circa 30mila euro.