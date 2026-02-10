Kia EV2 Gt long range alla prova del freddo estremo. Al test temperature fino a -31 °C e 310,6 km reali percorsi

Il futuro elettrico compatto di Kia supera alla prova del freddo estremo, con il prototipo Kia EV2 long-range all'El Prix Winter Test Drive organizzato dalla Federazione Automobilistica Norvegese, uno dei banchi di prova più severi al mondo per i veicoli a batteria. Nel corso dell'edizione più fredda di sempre, con temperature fino a -21°C e picchi registrati di -31°C, il prototipo EV2 GT-Line ha percorso 310,6 chilometri reali, restando entro il 25% della futura autonomia Wltp attesa.

Un risultato che lo avrebbe collocato ai vertici della classifica, pur trattandosi di un veicolo non ancora omologato e quindi escluso dal ranking ufficiale. Dotata di batteria long-range da 61 kWh e cerchi da 19 pollici, la vettura ha affrontato oltre cinque ore di guida in condizioni sottozero nella regione montuosa dello Jotunheimen. L'obiettivo dichiarato di autonomia è di 448 km Wltp (413 km per la versione GT-Line). Buone anche le prestazioni di ricarica: grazie all'architettura 400V E-Gmp, EV2 supporta ricarica Ac fino a 22 kW e fast charge Dc, passando dal 10 all'80% in 36 minuti nonostante il gelo, solo sei minuti in più rispetto ai dati di riferimento.

«Essere il modello d'ingresso della gamma di veicoli elettrici Kia - ha commentato Pablo Martinez Masip, vice president product and marketing di Kia Europe - non significa scendere a compromessi. EV2 offre ai clienti di tutta Europa la possibilità di entrare nel mondo della mobilità elettrica in maniera conveniente e assolutamente affidabile». Sviluppata e prodotta in Europa, presso lo stabilimento Kia AutoLand Slovakia di Žilina, EV2 sarà proposta con batteria standard da 42,2 kWh e, successivamente, nella variante long-range e GT-Line a partire dall'estate 2026.