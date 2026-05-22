Kia EV2, una coreana made in Europe: progetto e costruzione vengono da Francoforte e Žilina

La Kia EV2 è un’auto coreana solo per il marchio, ma progetto e costruzione sono europei e gli addetti impegnati a Francoforte, nella sede di Kia Europe (5.500 dipendenti) provengono da 40 nazioni diverse, mentre le auto sono destinate a 39 mercati, in tutta Europa e nel Caucaso. Kia Europe supervisiona la produzione dello stabilimento di Žilina, in Slovacchia, dove viene prodotta anche la Kia EV6, rivoluzionario veicolo 100% elettrico e prima auto coreana vincitrice, nel 2022, del prestigioso premio European Car of the year.

Tra le novità introdotte dalla Kia EV2 spicca la Bold Motion Symphony, una nuova identità sonora sviluppata per offrire quella che viene definita “un’esperienza coerente e futuristica su tutti i modelli Kia”. “La Bold Motion Symphony – viene spiegato dalla Casa - abbina il design del suono al movimento del veicolo e all’identità complessiva del marchio”. Il sistema consta di 20 suoni di nuova concezione, tra cui toni di benvenuto e di commiato, oltre a un aggiornato sistema d’allarme denominato Acoustic Vehicle Alerting System.

La Kia EV2 è entrata in produzione a febbraio 2026 ed è disponibile in Italia in 4 allestimenti (Light, Air, Hearth e GT-Line), con prezzi che partono da 26.600 euro (23.950 nella fase di lancio) e arrivano fino a 40.850 (per la top di gamma GT-Line), senza calcolare gli incentivi governativi. 29.850 euro il prezzo della Air; 34.350 quello della Earth con 42,2 kWh, 38.350 con 61 kWh. Corposa la lista optional, compreso il tetto apribile elettricamente (solo su GT-Line). Possibile il finanziamento con 48 rate da 179 euro e anticipo di 7.322 euro.