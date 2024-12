Kia EV3 è l'esempio concreto dell’impegno del brand coreano sul fronte dell’innovazione tecnologica

La nuova Kia EV3 è un esempio concreto di quanto serio sia l’impegno del marchio coreano sul fronte dell’innovazione tecnologica. Sin dall’inizio, infatti, il progetto è stato sviluppato perseguendo l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica accessibile e sostenibile con una esperienza da SUV di livello superiore. Certo, i prezzi di listino non possono essere paragonabili a quelli di una tradizionale auto termica (si parte da un minimo di 35.950 euro per la Air da 58 kWh e si sale fino ai 48.250 della GT Line Plus) ma è un fatto incontestabile che le tecnologie all’avanguardia presenti su quest’auto consentono di scoprire nuove frontiere e di sperimentare da un lato capacità di guida mai provate da chi ha utilizzato finora solo auto a combustione interna, e dall’altro novità anche sfiziose, come aprire e chiudere l’auto col telefonino.

La tecnologia i-Pedal, la frenata rigenerativa “intelligente”, la gestione della temperatura della batteria (con relativo contenimento del tempo di ricarica), il sistema Vehicle-to-Load per il funzionamento di diversi prodotti elettronici esterni all’auto sono alcuni degli esempi di quanto significativo sia il contenuto d’innovazione presente nella EV3. Il più significativo e interessante, a nostro avviso, è l’i-Pedal di nuova generazione, che consente di guidare quasi sempre trascurando l’uso del pedale del freno. Il sistema offre infatti al conducente molta più flessibilità e controllo, scindendo il livello di frenata rigenerativa dalla funzione di arresto completo.

La guida one-pedal può essere utilizzata in tutte le modalità di frenata rigenerativa, mentre l’i-Pedal 3.0 può essere utilizzato opzionalmente anche in retromarcia e potrà memorizzare, a veicolo spento, il livello selezionato prima. I livelli di frenata rigenerativa sono classificati da 0 a 3, dove il livello 3 è quello più potente, ideale per la guida nel traffico intenso. Il livello 2 fornisce una forza frenante leggermente inferiore e risulta essere l’impostazione ideale per strade tortuose, consentendo di divertirsi alla guida e rallentando dolcemente in curva senza toccare il pedale del freno. Questo approccio sostenibile può assicurare, tra l’altro, più autonomia di guida con ogni singola carica della batteria. In un lungo viaggio in autostrada sono preferibili invece il livello 1 o persino il livello 0, che consente alla EV3 di veleggiare in rilascio.

Ma l’i-Pedal è soltanto una delle componenti del sistema di guida assistita che consente di viaggiare, con il supporto di ADAS di nuova generazione in regime di guida autonoma di livello 2, e con la consapevolezza che l’auto è anche in grado di scansionare la strada autonomamente e di intervenire in caso di necessità con reazioni immediate: quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore, il sistema utilizza infatti i sensori per calcolare la distanza dal veicolo che precede assieme alle informazioni di navigazione per decelerare fino ad una velocità ritenuta sicura. Ad esempio, quando l’auto si avvicina a una curva stretta o ad un incrocio, ad un limite di velocità ridotto o anche a un dosso o a una rotonda, interverrà il rallentamento automatico fino a raggiungere la velocità adeguata. Il precedente sistema di Kia – vale la pena ricordarlo - era in grado di rallentare automaticamente il veicolo fino a 9 km/h, ora la nuova tecnologia può fermare completamente l’auto assicurando una flessibilità ancora maggiore. A tutto vantaggio della serenità al volante.