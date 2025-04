Kia EV3 vince il titolo di World Car of the Year 2025. Premi anche a Inster, EX90, Dolphin e ID.Buzz

Come d'abitudine, la proclamazione della vettura nominata World Car of the Year 2025 e dei modelli vincitori delle altre categorie si è svolta in occasione dell'apertura del New York International Auto Show (NYIAS) al Javits Convention Center. Confermando le previsioni, il prestigioso award conferito da una giuria internazionale composta da 96 giornalisti del settore automotive in rappresentanza di 30 Paesi - e supportato come main sponsor da Brembo - è andato al suv compatto elettrico Kia EV3 .

«È un immenso onore per tutti noi di Kia che EV3 sia stata insignita di un titolo così significativo come il World Car of Year 2025 - ha commentato Ho Sung Song, presidente e ceo di Kia - un premio questo che evidenzia la leadership globale di Kia nel proporre soluzioni sostenibili di mobilità, auto che hanno con un design all'avanguardia e tecnologicamente avanzate». Alla Hyundai Inster è andato invece il trofeo di World Electric Vehicle, alla Volvo EX90 quello di World Luxury Car, alla Porsche Carrera GTS quello di World Performance Car e alla Byd Seagull/Dolphin Mini quello di World Urban Car. La giuria ha attributo al Volkswagen ID:Buzz il premio per il migliore design dell'anno mente (era stato annunciato qualche giorno fa) Stella Li di Byd era stata insignita del titolo di World Car Person of the Year.