Kia EV6, la prima Orientale al museo di Torino. L’auto coreana entra a far parte della collezione permanente del Mauto

TORINO - L’automobile ha il potere magico, in molti casi, di trasformarsi in opera d’arte. Senza scomodare la Cisitalia che è ormai patrimonio storico del MoMa di New York, gli esempi emblematici sono parecchi. Non fa eccezione il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, che da novant’anni accoglie e mette in vetrina pezzi pregiati donati da case costruttrici o privati. Ma curiosamente alla collezione permanente del Mauto mancava una vettura asiatica. Il vulnus è stato brillantemente superato grazie a Kia Italia, che ha donato al Museo Nazionale il primo esemplare (quello arrivato per il lancio) della spettacolare crossover elettrica EV6.

«Kia rappresenta il nostro 81° brand – ha spiegato la direttrice del Mauto, Mariella Mengozzi – e siamo onorati che proprio un’auto così innovativa prosegua la nostra tradizione». EV6 è una vettura nata per stupire interpretando le tendenze ed è stata incoronata “Car of the Year 2022”. L’Oscar dell’auto ha premiato un modello (sviluppato sulla piattaforma multienergy E-GMP) che interpreta perfettamente la sfida del brand coreano sul fronte della nuova mobilità. La vettura esposta al Mauto, funzionante, è diventata un’installazione battezzata “Moving Inspiration” e realizzata dagli architetti e designer Ludovica Serafini e Roberto Palomba. Un’opera luminosa che interpreta alla perfezione lo slogan della casa: movement that inspires.

Le linee armoniche dell’auto sono state trasformate in un flusso luminoso che richiama visivamente le scie generate dall’auto in movimento, ottenendo una scultura interattiva dall’alto impatto estetico ed evocativo. Grazie allo studio delle linee di luce, l’installazione mette in scena l’effetto ottico ideale a rappresentare l’energia che avvolge l’EV6 quando è in movimento. «La EV6 è diventata un riferimento assoluto per i veicoli 100% elettrici a zero emissioni – ha detto l’Ad di Kia Italia, Giuseppe Bitti -, è l’ambassador delle nostre ambizioni globali come leader per le soluzioni di mobilità elettriche del futuro. Oggi siamo lieti di sottolineare un altro momento di crescita, con la presenza stabile di una nostra vettura all’interno di una istituzione iconica come il Mauto». Dal lancio globale nella primavera 2021 sono state vendute 29.600 EV6 (16.000 in Europa, 200 ordini in Italia). «Il suo segreto si basa su tecnologia e design, due elementi chiave», ha sottolineato Giuseppe Mazzara, capo della comunicazione e marketing Kia.