Kia EV6 prima auto asiatica in mostra permanente al Mauto. Diventa un'installazione luminosa l'esemplare donato dalla filiale italiana

Se c'è una vettura nata per stupire oltre che per interpretare le tendenze è la EV6, la spettacolare crossover Kia incoronata "Car of the Year 2022". L'Oscar dell'auto ha premiato un modello che lancia la sfida del brand coreano sul fronte della nuova mobilità, sviluppata sulla piattaforma multienergy E-Gmp. La EV6 ora ha conquistato un altro primato: è la prima vettura asiatica esposta nella collezione permanente del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, che adesso ospita 81 brand.

Kia Italia ha donato un esemplare di EV6 al Mauto allestendola con l’opera “Moving Inspiration” realizzata dagli architetti e designer Ludovica Serafini e Roberto Palomba. Ne è nata un'installazione che non passa inosservata, un'opera luminosa che interpreta alla perfezione lo slogan della casa: movement that inspires. Le linee armoniche dell’auto sono state trasformate in un flusso luminoso che richiama visivamente le scie generate dall’auto in movimento, ottenendo una scultura interattiva dall’alto impatto estetico ed evocativo. Grazie allo studio delle linee di luce, l’installazione mette in scena l’effetto ottico ideale a rappresentare l’energia che avvolge l’EV6 quando è in movimento. “La EV6 è diventata un riferimento assoluto per i veicoli 100% elettrici a zero emissioni – ha detto l'Ad di Kia Italia, Giuseppe Bitti -, è l’ambassador delle nostre ambizioni globali come leader per le soluzioni di mobilità elettriche del futuro. Oggi siamo lieti di sottolineare un altro momento di crescita, potersi fregiare della presenza stabile di una nostra vettura all’interno di una istituzione iconica come il Mauto ci riempie di orgoglio”.

Dal lancio globale nella primavera dell'anno scorso sono state vendute 29.600 EV6, di cui 16.000 in Europa. Un successo commerciale anche in Italia dove gli ordinativi superano già le 200 unità. “Il suo segreto si basa sui concetti di tecnologia e design, due elementi chiave – ha sottolineato alla cerimonia di consegna Giuseppe Mazzara, capo della comunicazione e marketing –. Con questa vettura Kia ha saputo coniugare il meglio dell’offerta tecnologica per la mobilità elettrica con un design avveniristico che è diventato vero e proprio manifesto per la genesi delle Kia del futuro”.