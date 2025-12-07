Kia EV, elettriche coi fiocchi. Il costruttore coreano continua ad allargare la sua famiglia tutta ecologica sull’architettura E-GMP

MONFORTE - L’anima green di Kia è sempre più radicata (anche) in Europa con l’estensione della gamma EV. Che è diventata una famiglia modulare, con modelli full-electric nei diversi segmenti. Tutto partì dalla EV6, eletta “Car of The Year” nel 2022 e adesso rinnovata nel suo look sportivo grazie a interventi mirati estesi alla versione GT. Nel frattempo la famiglia si è moltiplicata, sono arrivati il grande Suv EV9 e il Suv compatto EV4, più quello medio EV5 (anche in Italia entro l’anno) equivalente elettrico della Sportage con un motore da 160 kW, un’autonomia di 530 km e un pacco batterie da 81,4 kWh. Per l’anno prossimo è attesa la novità forse più intrigante per la fascia di mercato (B/Suv) che andrà ad aggredire. Completano l’offerta la EV3, un crossover intelligente, e il furgone di medie dimensioni PV5 appena nominato “International Van of the Year” anche per i quasi 700 km di autonomia.

Un’offensiva a tutto campo, evfatizzata da Kia Italia con un test nel Monferrato delle sue nuove elettriche. Una vetrina sul futuro, sebbene siano ancora le termiche Sportage, Stonic e Picanto a trainare le vendite.

Il Ceo di Kia, Ho Sung Song, ha spiegato che l'obiettivo «è triplicare la produzione di veicoli EV entro due anni. Da sole, EV2 ed EV4 prodotte nello stabilimento slovacco di Zilina garantiranno 200mila unità l'anno». A livello globale, l’obiettivo del brand coreano è di vendere 4,19 milioni di unità nel 2030, di cui 2,33 milioni ibridi e 100% elettrici. In Italia le emissioni zero faticano a decollare, tuttavia Kia punta a renderle più semplici e accessibili. La prossima EV2, ad esempio, avrà un prezzo d’attacco intorno ai 30mila euro. Progettata in Europa per l’Europa, è il manifesto di un diverso approccio alla sostenibilità basato su una formula collaudata: tecnologia, design e guida connessa. Gli interni si annunciano minimal-tech con materiali riciclati (l'ecopelle che riveste portiere e sedili deriva dai miceli, radici di funghi). Lunga 4,06 metri e larga 1,80, anche la EV2 utilizza la piattaforma modulare eGmp a 400 volt delle sorelle EV3 ed EV4, proponendosi con un motore elettrico anteriore e due diversi tagli di batteria (entry level e long range). Tra le vetture testate, si distingue per versatilità e prestazioni la nuova EV4 disponibile nelle versioni fastback e hatchback, con frontale basso e una linea dinamica. È la prima Kia a includere i Google Points of Interest nel sistema di navigazione. Lunga 4,43 m (4.45 la GT Line), larga 1,86 e alta 1,48 metri, ha un passo di 2,82 a beneficio dell'abitabilità. Lo stile riflette il recente family feeling del brand, con gruppi ottici verticali. Due le opzioni di batteria: quella da 58.3 kWh per 440 km di autonomia (si ricarica da 10% all’80% in 29 minuti), la long range da 81.4 kWh ha 625 km di autonomia.

Il motore elettrico ha 150 kW-204 cv per una velocità massima di 170 km l’ora. La capostipite EV6 è stata profondamente rinnovata nello stile e nelle tecnologie (più potenza, maggiore autonomia), anche nella versione GT. Migliorato l’infotainment con aggiornamenti software Over-the-air, disponibili funzioni avanzate come la tecnologia Hands on Detection che tramite sensori riconosce se il guidatore appoggia correttamente le mani sul volante. Il frontale incorpora le luci diurne Drl e l’illuminazione Star Map che conferisce un look più sportivo. Il paraurti è a forma di ala, gli interni sfoggiano elementi premium. Il display curvo panoramico ha un design sofisticato, come l’illuminazione dell’abitacolo. La capacità della batteria è aumentata: 63 kWh per la Standard Range e 84 kWh per la Long Range. L’autonomia sale a 582 km, la tecnologia a 800 V e una capacità di 258 kW consentono la ricarica dal 10 all’80% in 18 minuti. Si può scegliere tra trazione posteriore ad un solo motore (229 cv e 350 Nm) e quella integrale con due motori da 325 cv e 605 Nm.

In Italia sono previste le versioni Air e GT-line, con prezzi da 46.500 euro. ll propulsore che serve la trazione all-wheel drive eroga 650 cv attivando la funzione Launch Control, mentre in modalità GT i cavalli disponibili sono 609. Spunto da 0 a 100 km/h in 3,5” e velocità massima di 260 km/h: così la EV6 GT è la Kia di produzione più potente di sempre. La batteria più grande aumenta l'autonomia a 450 km (550 nei tragitti esclusivamente urbani). Divertentissima da guidare, grazie anche alle sospensioni a controllo elettronico. In Italia la GT è proposta al livello top a 75.850 euro. Debutta anche la versione GT del grande Suv EV9 a tre file di sedili (listino da 90.500 euro) che a sua volta vanta un upgrade di autonomia, oltre 500 km, e prestazioni da record: il sistema di trazione integrale e la potenza disponibile lo rendono il Suv più potente nella storia di Kia, con 508 cv. Il Road Preview System utilizza sensori e la telecamera anteriore per valutare le condizioni del fondo stradale. Sportiva ed esclusiva, la EV9 GT accelera da 0 a 100 km/h in 4,6”. La gamma EV9 in allestimento GT-Line (6 o 7 posti) parte da 83.500 euro.