Kia in evidenza alla Milano Design Week con due installazioni. Celebrano nuovo capitolo dell'evoluzione del design

Kia ha confermato la sua quarta presenza consecutiva alla Milano Design Week, in programma dal 20 al 26 aprile, con due installazioni parallele, volte a celebrare il nuovo capitolo dell'evoluzione del design del marchio. Ispirate alla filosofia di design «Opposites United» e sotto il tema 'Resonance of Opposites', le opere avranno come obiettivo quello di esplorare il processo creativo di Kia e le modalità con cui il pensiero progettuale ne orienta la direzione futura: partendo dalla riflessione interiore per arrivare ad una realizzazione concreta nel mondo reale, evidenziando come le idee astratte possano evolvere in opere tangibili di design.

La prima, battezzata «Journey of Reflection», sarà esposta presso il Museo della Permanente e rappresenta un invito rivolto ai visitatori ad entrare nel mondo più profondo del design Kia. Spazi immersivi e interpretativi svelano la mentalità creativa e il pensiero in grado di plasmare l'identità visiva del marchio. Inoltre, in questo contesto Kia ospiterà una serie di dibattiti e spettacoli dal vivo, ciascuno ispirato ai temi culturali esplorati nel corso della mostra. La seconda, invece, chiamata «Journey of Projection», sarà visibile al Salone dei Tessuti e dimostra come la filosofia di design Kia possa realizzarsi concretamente in forme fisiche, comprendendo una selezione speciale di sei concept car, tra cui Kia Vision Meta Turismo, che verrà esposto al pubblico per la prima volta.