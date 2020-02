Kia fa incetta di riconoscimenti europei: premiate in GB e-Niro e Picanto, in Francia Xceed è la migliore “family Suv”

FRANCOFORTE – Kia fa incetta di riconoscimenti europei. Il costruttore coreano ha conquistato nel Regno Unito il titolo di Best Value Car con la Kia Picanto e di Best Small Electric Car sopra le 35.000 sterline con la e-Niro nell'ambito dell'iniziativa di “What Car?”. In Francia la testata “L'Argus” ha riconosciuto la nuova Xceed, il cui lancio europeo è avvenuto a Marsiglia, quale miglior Compact and family Suv. Nell'albo d'oro dei Trophées Argus figurano già la Kia Stinger e Picanto, sul podio rispettivamente nel 2018 e nel 2012.

A proposito della compattissima coreana, la giuria britannica ha dichiarato che la Picanto è stata «la nostra city car preferita dal 2017 e continua a essere un punto di riferimento nella categoria grazie al suo mix vincente di spazio, prestazioni, comfort e rapporto qualità-prezzo». Fra gli elementi apprezzati dai giurati ci sono anche lo spazio interno ed il motore da 1.0 litri, «adatto sia all’uso urbano sia autostradale».

Per quanto riguarda la e-Niro per la quale è stata omologata un'autonomia a zero emissioni fino a 455 km, “What Car?” parla di una «conferma per una delle auto elettriche più interessanti del mercato». Nel test eseguito nel ciclo reale la percorrenza ha superato i 400 chilometri: «Ha battuto molte rivali in termini di comfort e piacere di guida sul misto», ha reso noto la giuria.

Nell'ambito dei riconoscimenti “Trophée Argus”, assegnati nel 2020 per ventisettesima volta, il premio va ai modelli che assicurano il miglior compromesso tra costo di utilizzo, prestazioni e valore residuo, oltre ad altri parametri come qualità, comfort, prestazioni, equipaggiamento. Nella categoria Compact and family Suv, l'inedito modello Kia Xceed ha preceduto rivali asiatici come la Mazda Cx-30 e la Toyota Rav4 Hybrid. Con la primavera, il Cuv coreano sarà disponibile anche in variante plug-in con un motore elettrico da 60 cv ed una batteria da 8,9 kWh abbinati al quattro cilindri benzina da 1.6 litri. L'autonomia dichiarata a zero emissioni è di 60 km.