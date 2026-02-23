Kia Italia, partnership di prestigio: con la Federazione Golf per giocatori disabili e Lorenzo Musetti come testimonial

Kia Italia ha annunciato la collaborazione con il tennista italiano Lorenzo Musetti, che ha debuttato come ambassador del marchio sudcoreano agli Australian Open 2026 in occasione dei 25 anni di partnership tra il marchio automobilistico e il torneo australiano. Il presidente di Kia Italia Giuseppe Bitti ha tenuto a ricordare che “la crescita di Kia coincide con quella di Musetti, che si distingue per talento, determinazione e stile, qualità che riflettono perfettamente i valori di Kia”.

Kia Italia e la Federazione Italiana Golf hanno sottoscritto un accordo di tre anni per il settore paralimpico. Come Official Automotive Partner, la filiazione italiana della casa coreana supporta la mobilità dei golfisti paralimpici italiani durante i raduni e gli eventi organizzati dalla Federazione del Golf, come l’Open d’Italia ProAbili in programma nella Marche e i campionati europei a squadre per golfisti con disabilità. Una nota comune recita “insieme verso nuovi traguardi con un percorso valoriale condiviso che intreccia storie di vita e di sport”.

Dopo un calo registrato a giugno (-22,6% con 3.726 immatricolazioni), Kia Italia ha mostrato segnali di ripresa nei mesi successivi, consolidando la sua posizione nella top 30 dei marchi più venduti in Italia. Tra i modelli di maggior successo spicca la Kia Sportage, SUV compatto che ha totalizzato 18.858 unità, mentre tra le citycar si difende bene la Picanto, con 14.009 targhe registrate in Italia nel 2025. Meno brillanti i risultati sul mercato delle elettriche, nonostante i 5 modelli di qualità (E-Niro, EV3, EV4, EV6, EV9) di cui dispone la casa coreana.