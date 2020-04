Kia Italia riorganizza la struttura dirigenziale

MILANO – Nel mondo ed in Europa Kia ha cambiato il presidente, in Italia è stata riorganizzata la struttura dirigenziale «con l’obiettivo di preparare l’azienda al prossimo futuro ottimizzando i processi di business». Il nuovo numero uno planetario è Ho-sung Song, che ha preso il posto di Han-woo Park. Won-Jeong Jeong è il presidente di Kia Europe, dove torna dopo essere stato sia in Russia sia nel Regno Unito ed aver lavorato presso il quartier generale di Francoforte.

La filiale nazionale, guidata da anni da Giuseppe Bitti in qualità di amministratore delegato, ha ufficializzato alcuni diverse attribuzioni delle responsabilità. In una nota, Kia Italia (quasi 2,5% di quota a fine 2019) ha parlato di «flessibilità e adattamento alle nuove sfide in ottica da game changer». I manager sono stati confermati, ma a partire da aprile per rendere ancora più agile una struttura già snella sono stati redistribuiti alcuni compiti.

Nello specifico, il 48enne Nicola Marsala è rimasto direttore Vendite e Prodotto, ma gli è stato assegnato anche il relativo marketing. Alfonso Tallarico, 46 anni, ha aggiunto il mandato sulle Mobility Solutions a quello di direttore del Post Vendita, mentre il “veterano” Giorgio Speziali, classe 1961, tornerà ad occuparsi in via esclusiva dello Sviluppo della rete, sempre in qualità di direttore.

Il 45enne Giuseppe Mazzara sarà chiamato ad occuparsi anche delle Relazioni con i Clienti, responsabilità che aggiungerà a quelle di direttore Marketing Communication e Pubbliche Relazioni. All'interno del team che si occupa delle Pr, il 35enne Francesco Cremonesi, nel gruppo da 5 anni, guiderà l'ufficio stampa con il nuovo ruolo di Assistant Manager”. Cristina Nichifor riporterà a lui in veste di Pr Specialist. Marsala, Tallarico, Speziali e Mazzara continueranno a riportare a Giuseppe Bitti.